Drogdílert játszottak a kamaszok, pisztolyt toltak az arcukba

Múlt pénteken egy lány és a barátja 20 tablettát talált egy vonat vécéjében. A páros ezután úgy döntött, hogy eladja a drogot, ezért egy chatalkalmazáson keresztül találkozót szerveztek egy ismeretlen személlyel egy budapesti parkerdőbe - írta a Zaol.hu.

Két kamasz drogdílert játszott, de nem úgy sült el, ahogy szerették volna (Illusztráció)

Fotó: Polyák Attila / Polyak Attila

Nem úgy alakult a drog eladása, mint akarták

A reménybeli vevő végül nem egyedül érkezett a találkozóra, ráadásul a drogokért nem akart fizetni: hamarosan előkapott egy pisztolyt és azzal fenyegette meg az eladókat, mire a kamasz páros egyik tagja segítségért kiáltott. A közelben járőröző rendőrök felfigyeltek a hangokra, és akcióba lendültek. A járőrök lefoglaltak egy kibiztosított gáz-riasztó pisztolyt és hét lőszert. A rendőrség mind a négy fiatalt – három fiút és egy lányt – elfogta és előállította, a náluk talált drogokat pedig lefoglalta. Az ügyben a BRFK XIX. Kerületi Rendőrkapitányság indított eljárást.

