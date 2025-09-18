Hírlevél

Rendkívüli

Megdöbbentő helyre utazott Zelenszkij, bármi megtörténhet

pisztoly

Drogdílert játszottak a kamaszok, pisztolyt toltak az arcukba

Nem úgy sült el a drogdílerkedés két fiatal számára, mint azt remélték. Egy kamasz pár az egyik vonat mosdójában drogot talált, amit el akartak adni, de a vevőknek nem állt szándékában fizetni.
Múlt pénteken egy lány és a barátja 20 tablettát talált egy vonat vécéjében. A páros ezután úgy döntött, hogy eladja a drogot, ezért egy chatalkalmazáson keresztül találkozót szerveztek egy ismeretlen személlyel egy budapesti parkerdőbe - írta a Zaol.hu.

Két kamasz drogdílert játszott, de nem úgy sűlt el ahogy szerették volna (Illusztráció)
Két kamasz drogdílert játszott, de nem úgy sült el, ahogy szerették volna (Illusztráció)
Fotó: Polyák Attila

Nem úgy alakult a drog eladása, mint akarták

A reménybeli vevő végül nem egyedül érkezett a találkozóra, ráadásul a drogokért nem akart fizetni: hamarosan előkapott egy pisztolyt és azzal fenyegette meg az eladókat, mire a kamasz páros egyik tagja segítségért kiáltott. A közelben járőröző rendőrök felfigyeltek a hangokra, és akcióba lendültek. A járőrök lefoglaltak egy kibiztosított gáz-riasztó pisztolyt és hét lőszert. A rendőrség mind a négy fiatalt – három fiút és egy lányt – elfogta és előállította, a náluk talált drogokat pedig lefoglalta. Az ügyben a BRFK XIX. Kerületi Rendőrkapitányság indított eljárást.

Az Origo.hu oldalán olvashatnak egy hasonló esetről, amikor egy razzia folyamán szintén fiataloktól foglaltak le kábítószereket. A legfiatalabb elkövető még a 14. életévét sem töltötte be.

 

