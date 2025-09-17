Elvette az eszét a drog, késsel támadott nevelőapjára

A mostohaapjával haragos viszonyban lévő férfi egy családi vita során késsel támadt rá anyja élettársára, és súlyosan megsebesítette. Mint kiderült, a vádlott rendszeresen fogyasztott drogot - írta a Boon.hu.

Késsel támadt egy férfi nevelőapjára. A férfi rendszeresen fogyasztott alkoholt és drogokat (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Drogot és alkoholt is fogyasztott

Az ítéleti tényállás szerint a vádlott, aki rendszeresen alkoholt és kábítószert fogyasztott, haragos viszonyban állt édesanyja élettársával. Egy családi vita során kést ragadott, majd többször is megszúrta nevelőapját. A támadást követően eldobta a kést és elmenekült a házból. A megszúrt sértettnek még sikerült lejutnia a lépcsőn, de a bejárati ajtó előtt összeesett és eszméletét vesztette.

Döntöttek a férfi ügyében

A támadás során a sértettnek nyolc napon túl gyógyuló, életveszélyes sérülései keletkeztek. A férfi életét csak a gyors orvosi beavatkozásnak köszönhetően sikerült megmenteni.

A bíróság a vádlottat emberölés kísérlete miatt 6 év börtönbüntetésre és 6 év közügyektől való eltiltásra ítélte, feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül. Az ítélet meghozatalakor a bíróság enyhítő körülményként értékelte a vádlott fiatal felnőtt korát, valamint azt, hogy a bűncselekmény kísérleti szakban maradt. Súlyosító tényező volt ugyanakkor a vádlott önhibájából eredő bódult állapota, továbbá az is, hogy a bűncselekményt egy közeli hozzátartozó sérelmére követte el.

