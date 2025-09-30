Hírlevél

Drogot és lőszereket foglaltak le, rajtaütés Hajdú-Biharban – videó

drog

Drogot és lőszereket foglaltak le, rajtaütés Hajdú-Biharban – videó

A rendőrök hónapokig figyelték a gyanús férfit, majd rajtaütöttek a veszélyes bűnözőn. A drog lefoglalásakor 109 tő kannabiszt és rengeteg lőszert találtak.
Komádiban komoly rendőrségi akcióra került sor, miután a nyomozók már korábban információhoz jutottak arról, hogy egy 26 éves helyi férfi drogot termeszt. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatósága hónapokig gyűjtötte a bizonyítékokat, majd 2024. július 23-án a Terrorelhárítási Központ bevonásával rajtaütést tartottak az ingatlanon – számolt be róla a Haon.hu.

Óriási mennyiségű drogot foglaltak le a rendőrök Komádiban
Forrás: Police.hu

Drogok és lőszerek lapultak nála

A házkutatás során 109 tő kannabiszt találtak, valamint több lőszert is lefoglaltak. A szakértői vizsgálatok megerősítették, hogy a növények kábítószernek minősülnek, és az is kiderült, hogy a férfi nemcsak termesztette, hanem árusította is a drogot. A rendőrök őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a letartóztatását. Az ügy iratait vádemelési javaslattal továbbították az ügyészséghez, így a fiatal férfinek nemcsak kábítószer-kereskedelem, hanem lőszerrel való visszaélés miatt is felelnie kell. 

Az eset nem egyedülálló, Csepelen egy albán férfi és társai próbáltak meg eltulajdonítani 155 kilogramm kokaint egy Ecuadorból érkezett hajóról. Részletek az Origo.hu cikkében.

 

