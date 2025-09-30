Drogot és lőszereket foglaltak le, rajtaütés Hajdú-Biharban – videó

Komádiban komoly rendőrségi akcióra került sor, miután a nyomozók már korábban információhoz jutottak arról, hogy egy 26 éves helyi férfi drogot termeszt. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatósága hónapokig gyűjtötte a bizonyítékokat, majd 2024. július 23-án a Terrorelhárítási Központ bevonásával rajtaütést tartottak az ingatlanon – számolt be róla a Haon.hu.

Óriási mennyiségű drogot foglaltak le a rendőrök Komádiban

Forrás: Police.hu

Drogok és lőszerek lapultak nála

A házkutatás során 109 tő kannabiszt találtak, valamint több lőszert is lefoglaltak. A szakértői vizsgálatok megerősítették, hogy a növények kábítószernek minősülnek, és az is kiderült, hogy a férfi nemcsak termesztette, hanem árusította is a drogot. A rendőrök őrizetbe vették, majd a bíróság elrendelte a letartóztatását. Az ügy iratait vádemelési javaslattal továbbították az ügyészséghez, így a fiatal férfinek nemcsak kábítószer-kereskedelem, hanem lőszerrel való visszaélés miatt is felelnie kell.