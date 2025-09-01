Durva baleset történt az M1-esen

Az Országos Mentőszolgálat 8:58-kor közölte, hogy a helyszínről két férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba az M1-es autópályáról. Reggel 7:38 körül a 142-es kilométernél, a Hegyeshalom felé vezető oldalon három autó összeütközött. Az egyik autó átsodródott a Budapest felé vezető pályarészre, majd a tetejére borult. A lébényi hivatásos tűzoltók azonnal megkezdték a gépkocsik áramtalanítását. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a baleset miatt a pálya mindkét oldalán forgalomkorlátozás lépett életbe - írja a Kisalfold.hu

Baleset miatt torlódott fel a forgalom az M1-esen

Fotó: Kisalföld-archívum

Baleset okozott fennakadást Lébénynél

A torlódás hamarosan mindkét irányban meghaladta a tíz kilométert, a forgalom sokáig csak egy-egy sávon haladhatott. Később az átterelést megnyitották, így az érintett szakaszon ismét két sáv áll az autósok rendelkezésére irányonként.

