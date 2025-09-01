Hírlevél

Rendkívüli

autópálya

Durva baleset történt az M1-esen

26 perce
Olvasási idő: 2 perc
Három autó ütközött Lébénynél, az egyik átcsapódott a másik oldalra és felborult. A baleset miatt mindkét irányban hatalmas a dugó.
autópályaOrszágos MentőszolgálatbalesetM1-es autópályaarchívumforgalomKatasztrófavédelem

Az Országos Mentőszolgálat 8:58-kor közölte, hogy a helyszínről két férfit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba az M1-es autópályáról. Reggel 7:38 körül a 142-es kilométernél, a Hegyeshalom felé vezető oldalon három autó összeütközött. Az egyik autó átsodródott a Budapest felé vezető pályarészre, majd a tetejére borult. A lébényi hivatásos tűzoltók azonnal megkezdték a gépkocsik áramtalanítását. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a baleset miatt a pálya mindkét oldalán forgalomkorlátozás lépett életbe - írja a Kisalfold.hu

Baleset miatt torlódott fel a forgalom az M1-esen
Baleset miatt torlódott fel a forgalom az M1-esen
Fotó: Kisalföld-archívum

Baleset okozott fennakadást Lébénynél

A torlódás hamarosan mindkét irányban meghaladta a tíz kilométert, a forgalom sokáig csak egy-egy sávon haladhatott. Később az átterelést megnyitották, így az érintett szakaszon ismét két sáv áll az autósok rendelkezésére irányonként.

Korábban Devecsernél frontálisan ütközött össze két autó. Öten megsérültek, két ember életveszélybe került.

 

