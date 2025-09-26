Durva, mit találtak a magyar utakon közlekedő ukrán férfi kocsijában

A pénzügyőrök megállítottak egy gyanúsnak tűnő ukrán autót a napokban. Az 59 éves sofőr azt mondta, Lengyelországba akar eljutni. Ekkor néztek bele a kocsiba. Durva, mit találtak a NAV tájékoztatása szerint.

Durva, mit találtak egy ukrán kocsijában

Fotó: Pixabay.com

A sofőr mellett, az utastérben 100 darab 5 literes kanna volt, emellett 18 darab 1000 grammos flakon is.

Mindegyikben olyan növényvédő- és gázosítószereket találtak, amelyek uniós országban nem alkalmazhatóak.

Nem csak azt nem tudta megmagyarázni a férfi, miért visz magával ilyeneket, hanem azt sem, honnan szerezte ezeket. Nem voltak nála ezt igazoló papírok. A pénzügyőrök azonnal hívták a kormányhivatalt, amelynek szakemberei megállapították, hogy a permetszerekkel kapcsolatban a férfinek nincs forgalomba hozatali- és felhasználási engedélye, úgyhogy a veszélyes szereket azonnal zár alá vették.

