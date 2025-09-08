Hírlevél

arany

Durván elbánt az exével a letenyei férfi

52 perce
Olvasási idő: 4 perc
Egy szerelem csúnya véget ért Letenyén, amikor a szakítás után a férfi nemcsak a volt párja autóját próbálta megszerezni, de a több millió forintot érő arany ékszereit sem akarta visszaadni.
arany

Egy 31 éves, letenyei férfi úgy gondolta, hogy a szakítás után a közös múlt mellé jár az autó és némi ékszer is. Csakhogy a törvények mást mondanak és megindult a hajtóvadászat a nagy értékű arany kapcsán.

arany,szakítás,párkapcsolat
Még az arany is kellett a férfinak a szakítás után - Fotó: ZH/Illusztráció

A történet még 2023 márciusában kezdődött, amikor a férfi párkapcsolata megromlott. A nő visszakérte a saját autóját, de a férfi hallani sem akart róla. Sőt, még az okmányirodába is elment, hogy átírassa a gépjárművet a saját nevére. A gond csak az volt, hogy nem volt nála a törzskönyv, azért annak elvesztésére hivatkozott és olyan adásvételi szerződést lobogtatott, amin a nő aláírása nem felelt meg a valóságnak - adta hírül a Zaol.hu.

Az arany miatt lett forró a levegő

A nő több ékszerét átadta használatra a párjának, ám amikor visszakérte, kiderült, hogy a férfi már rég túladott rajtuk. Az arany a zálogházban landolt, összesen több, mint két és fél millió forint értékben.

A nyomozás során nagyjából 1,4 millió forintnyi kár megtérült, de sajnos sok ékszernek így is nyoma veszett.

Mostanra vádat emeltek a férfi ellen, aki sikkasztás és hamis magániratok felhasználása miatt állhat bíróság elé. Az ügyészség börtönbüntetést indítványozott, így könnyen lehet, hogy az arany végül szabadságvesztést ér a vádlott számára.

Az ékszerekkel való visszaélés és a benne rejlő üzlet sokakat buzdított már bűncselekményre. Többek között egy nagykőrösi férfi a múltban ismerősétől vett át nagyobb összeget, hogy abból drágaköveket és ékszereket vásároljon, mindezt majd nyereséggel eladják. A történet vége sikkasztás lett és komoly jogi következmény.

 

