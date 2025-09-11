Anyagyilkosságot tervezett: lelkisegély-vonalon vallotta be szörnyű szándékát

A 34 éves D. Tamás szeptember 3-án este felhívott egy lelkisegély-szolgálatot és közölte, hogy szerez egy 38-as kaliberű pisztolyt, amellyel lelövi az édesanyját, majd saját magával is végezni fog. A vonal másik végén ülő önkéntes próbálta lebeszélni a telefonálót tettei megvalósításáról, közben értesítette a rendőrséget - számolt be az esetről a Police.hu.

Lelkisegély-szolgálatnak vallotta meg a férfi, hogy meg akarja ölni az édesanyját A fotó illusztráció: Pexels.com

A Pest vármegyei rendőrök rövid időn belül azonosították a hívót, és még aznap elfogták szigetszentmiklósi lakásában, majd előállították. Az adatgyűjtés során kiderült, hogy a férfi egy késsel már többször megfenyegette az édesanyját.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés előkészülete miatt indított eljárást ellene. Gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt.

SMS-ben vallotta be a férfi, hogy megölte az édesanyját

Az Origo is beszámolt róla, hogy borzalmas tragédia történt nemrég Gárdonyban. Egy férfi brutálisan végzett az anyjával, majd beismerő SMS-t küldött a nővérének. Az anyagyilkos az üzenet elküldése után öngyilkos lett. A családi dráma részleteinek elolvasását, csak erős idegzetűeknek ajánjuk!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.



