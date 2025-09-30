Játszotta a hülyét az egyenruhásoknak, most beleroggyan a büntetésbe

Úgy tett egy furgon sofőrje, minha nem ismerné a hatósági jelzéseket. Olyan setesután viselkedett, hogy lehetetlen volt nem észrevenni. Az egyenruhások eszén nem tudott túljárni, példátlan nagyságú büntetést kaphat – írta meg a Szon.hu.

Az egyenruhások lefülelték a Romániába tartó csempészeket

Fotó: NAV

Az egyenruhások átláttak a szitán

A pénzügyőröknek szemet szúrt egy „Bérelhető” feliratú kisbusz, amelynek a vezetője úgy tett, mintha nem ismerné a hatóság egyértelmű, kiterelésre vonatkozó jelzéseit az autópályán. Miután lemeszelték, benéztek a raktérbe is. A sofőr azt állította, üres dobozokat szállít Budapestről Romániába a bérelt járművel. Az áruról fuvarlevele nem volt, ahogy bérleti szerződése sem.

Rövid időn belül kiderült, csempészt fogtak a pénzügyőrök.

A furgon rakterében levő dobozokból 9575 darab különféle ízesítésű, illegális e-cigaretta került elő.

Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás, a bérleti szerződés hiánya miatt pedig közigazgatási eljárás.

Az elektronikus eszközök ízesített folyadékai dohánygyártmánynak minősülnek. Magyarországon ezeknek a temékeknek a forgalmazása be van tiltva. Így az értékesítése, importálása, távértékesítése és az árusítása is illegális tevékenységnek minősül.

A lefülelt 27 éves férfi hatalmas büntetésre számíthat, ami akár 40 milló forint is lehet.

