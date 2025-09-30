Hírlevél

Hosszú órákon át szenvedhetett halála előtt Kaszás Nikolett?

Játszotta a hülyét az egyenruhásoknak, most beleroggyan a büntetésbe

Észrevétlen akart maradni, pont ezért vették észre. Az egyenruhások egy félszeg sofőr nyomába eredtek, aki megpróbálta eljátszani a hülyét, de nem volt Oscar-díjas az alakításása.
Úgy tett egy furgon sofőrje, minha nem ismerné a hatósági jelzéseket. Olyan setesután viselkedett, hogy lehetetlen volt nem észrevenni. Az egyenruhások eszén nem tudott túljárni, példátlan nagyságú büntetést kaphat – írta meg a Szon.hu.

egyenruhások
Az egyenruhások lefülelték a Romániába tartó csempészeket 
Fotó: NAV

Az egyenruhások átláttak a szitán

A pénzügyőröknek szemet szúrt egy „Bérelhető” feliratú kisbusz, amelynek a vezetője úgy tett, mintha nem ismerné a hatóság egyértelmű, kiterelésre vonatkozó jelzéseit az autópályán. Miután lemeszelték, benéztek a raktérbe is. A sofőr azt állította, üres dobozokat szállít Budapestről Romániába a bérelt járművel. Az áruról fuvarlevele nem volt, ahogy bérleti szerződése sem.

Rövid időn belül kiderült, csempészt fogtak a pénzügyőrök. 

A furgon rakterében levő dobozokból 9575 darab különféle ízesítésű, illegális e-cigaretta került elő. 

Az ügyben jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás, a bérleti szerződés hiánya miatt pedig közigazgatási eljárás.

Az elektronikus eszközök ízesített folyadékai dohánygyártmánynak minősülnek. Magyarországon ezeknek a temékeknek a forgalmazása be van tiltva. Így az  értékesítése, importálása, távértékesítése és az árusítása is illegális tevékenységnek minősül. 

A lefülelt 27 éves férfi hatalmas büntetésre számíthat, ami akár 40 milló forint is lehet.

Debrecenben is hatékonyak voltak a hatóságok. A reptéren egy hollywoodi krimi jelenetei elevenedtek meg az akciójuk során. A nemzetközi csempészbanda hamis papírokkal hozta be a rakományokat, a luxusautókban és a készpénzben pedig dúskáltak. A NAV azonban rajtuk ütött, így a több milliárdos bizniszüknek vége lett.

 

