Nem akármi mentette meg egy magyar nyugdíjas életét

Szeptember 20-án, szombaton délután riasztás érkezett a hatóságokhoz a szalkszentmártoni Jókai utcából. A Szalkszentmártoni Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Kunszentmiklós Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság és a mentőszolgálat munkatársai siettek a helyszínre. A fürdőszobában találtak rá egy idős férfire, mert életmentő Gondosórája jelezte, hogy bajban van – írta meg a Baon.hu. Néhány rövid vizsgálat után kórházba vitték a férfit.

Életmentő Gondosóra hozott segítséget a férfinak

Fotó: Jose HERNANDEZ Camera 51/Shutterstock

Az életmentő ,,digitális őrangyal"

Magyarországon körülbelül kétmillió idős ember él, és közülük már nagyjából 800 ezren használják a Gondosórát. Ez azt jelenti, hogy minden harmadik nyugdíjas kezén rajta van egy olyan eszköz, ami folyamatosan biztonságérzetet nyújt.

Bizonyítottan közel 40 ezer alkalommal járult hozzá életmentéshez a 0–24 órában elérhető diszpécserszolgálatnak és a gyors mentői reagálásnak köszönhetően.

A Gondosóra nem csak vészhelyzetekben bizonyít: a mindennapok biztonságát is jelentősen növeli. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság például újabb lépést tett a bűnmegelőzés terén, amikor együttműködési megállapodást kötött a Gondosóra Programmal. Az ingyenes eszköz így nemcsak életet ment, hanem segít a 65 év felettieknek, hogy biztonságban érezzék magukat, és könnyebben elkerülhessék az internetes csalásokat és kiberbűnözőket.

A Gondosóra nem csupán egy egyszerű riasztóeszköz: főként az idősek és a veszélyeztetett csoportok számára nyújt gyors és hatékony segítséget vészhelyzetekben, amikor minden perc számít. Bővebben az Origo.hu cikkében olvashat róla.