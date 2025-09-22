Egy gombnyomáson múlt az idős férfi élete

Egy idős ember elesett otthonában vasárnapról hétfőre virradó éjszaka Keszthelyen, egy Fodor utcai társasházban. Segítséget a Gondosóra programon keresztül kért, amikor már magatehetetlenné vált. Az eszköz ismét életmentőnek bizonyult – közölte a Zaol.hu.

Életmentő lehet a gondosóra viselése

Fotó: Kiss Annamarie / Sonline

Életmentő digitális őrangyal

A jelzés után a város hivatásos tűzoltói gyorsan a helyszínre vonultak, és bejutottak a lakásba, ahol a bajbajutott személy mozgásképtelen volt. Ezt követően beengedték a mentősöket is, akik megkezdték az ellátást. Az eset során a tűzoltók segítettek abban, hogy a beteg mentőautóba kerüljön.

Magyarországon mintegy kétmillió idős ember él, közülük már körülbelül 800 ezren viselik a Gondosórát. Ez azt jelenti, hogy minden harmadik nyugdíjas kezén vagy nyakában ott van az eszköz, amely állandó biztonságérzetet ad. A 0–24 órás diszpécserszolgálatnak és a mentők gyors reagálásának köszönhetően a rendszer eddig közel 40 ezer alkalommal bizonyult életmentőnek.

