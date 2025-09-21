Hírlevél

Rendkívüli

Ezt ki ne hagyja! Ma este érdemes lesz az eget figyelni – mutatjuk, miért

VMSZ

Nyakig ült a slamasztikában: kipecázták a horgászt a Balatonból

Szombat éjjel felborult egy csónak Csopak közelében. Az életveszélyes helyzetbe került férfi órákon át kapaszkodott a sötétben, mire megérkezett a segítség.
VMSZ

Szombat éjjel, nem sokkal 23 óra után sokkoló bejelentést kapott a Balatoni Vízrendészeti Rendőrkapitányság. A hatóságnak arról adtak tájékoztatást Csopak közelében tartózkodó horgászok, hogy kiabálást vélnek hallani a víz felől. Mint később kiderült, egy horgász kolléga került életveszélybe, miután felborult a csónakjával - írta meg a Sonline.hu.

Az életveszélybe került férfi három órán keresztül kapaszkodott a sötétben, mire felfedezték
Kép forrása: VMSZ

A remény ezúttal sem halt meg, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ) azonnal a bajbajutott segítségére sietett. Rupert nevű sürgősségi mentőhajójukkal indultak segíteni a pórul járt horgászon. Nagy szerepet játszott a happy end-ben egy másik horgász, aki megjelölte az irányt, ahonnan a segélykiáltás érkezett.

A vízi mentők keresőreflektorral vizsgálták át a környéket, amikor a távolban végre megpillantottak egy halvány fényforrást. Egy felborult csónak orrában pislákoló lámpa volt az, amibe egy férfi kapaszkodott. 

Kihűlve találtak rá az életveszélybe került férfira 

A bajbajutott pecást kihúzták a Balatonból és a mentőhajóba emelték, majd partra szállították, ahol már várták a mentők. A csónakját pedig visszavitték a kikötőbe.

A férfi szerencsére komolyabb sérüléseket nem szenvedett, azonban nagyon átfázott. 

A VMSZ közleményben hangsúlyozza, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, a bajbajutott férfi életét a helyi horgászok ébersége mentette meg. Az VMSZ nyomatékosan arra kéri a horgászokat, hogy csónakos horgászat esetén mindig viseljenek mentőmellényt, legyen szó nappalról vagy éjszakáról. Elengedhetetlen kellék a vízálló mobiltelefon is, hogy baleset esetén a bajbajutottaknak legyen lehetősége segítségért fordulni.

Bajba került egy idős német házaspár is a Balatonban, amikor motorcsónakjuk meghibásodott. A magyar rendőrök azonban éberek maradtak, segítettek az időseknek. 

 

 

