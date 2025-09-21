Elfogták a lépcsőházi settenkedő fantomot

Valaki bejelentést tett arról, hogy egy férfi a gyöngyösi Bajcsy-Zsilinszky körút egyik lépcsőházából akar lopni, ott „babrál" éppen – írta meg a Heol.hu a Gyöngyösi Városrendészet Facebook-oldalára kitett posztja alapján. Elfogták.
Amikor átadták a rendőröknek a megbilincselt lépcsőházi settenkedő fantomot,
kiderült, hogy több házban is járt már, és lopás miatt körözték a tolvajt.
A helyi városrendészek arra buzdítanak mindent gyöngyösit, hogy forduljon hozzájuk, ha segítségre van szükség.
Ha bármi rendellenességet tapasztalnak, hívják 24 órában hívható 70/866-9555-ös járőrszámunkat!
