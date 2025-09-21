Hírlevél

Rendkívüli

Brutális üzenetet küldött Donald Trump

Egy férfi egész lépcsőházakat tartott rettegésben Gyöngyösön. Akkor is éppen babrált az egyikben, amikor lecsaptak rá a városrendészek és elfogták.
Valaki bejelentést tett arról, hogy egy férfi a gyöngyösi Bajcsy-Zsilinszky körút egyik lépcsőházából akar lopni, ott „babrál" éppen – írta meg a Heol.hu a Gyöngyösi Városrendészet Facebook-oldalára kitett posztja alapján. Elfogták.

Elfogták a lépcsőházi settenkedő fantomot
Forrás:  Városrendészet Gyöngyös/Facebook

Amikor átadták a rendőröknek a megbilincselt lépcsőházi settenkedő fantomot, 

kiderült, hogy több házban is járt már, és lopás miatt körözték a tolvajt. 

A helyi városrendészek arra buzdítanak mindent gyöngyösit, hogy forduljon hozzájuk, ha segítségre van szükség.

Ha bármi rendellenességet tapasztalnak, hívják  24 órában hívható 70/866-9555-ös járőrszámunkat! 

Villámgyorsan elfogták a rendőrök a veszprémi késelés gyanúsítottját 

Ahogy arról az Origo is beszámolt, egy nőt megszúrtak Veszprémben a SÉF iskola melletti Hostelben. Az áldozatot életveszélyes állapotban, mentőhelikopterrel szállították kórházba. A rendőrök sem tétlenkedtek, három órán belül elfogták a késelés gyanúsítottját. 

 

 

