Valaki bejelentést tett arról, hogy egy férfi a gyöngyösi Bajcsy-Zsilinszky körút egyik lépcsőházából akar lopni, ott „babrál" éppen – írta meg a Heol.hu a Gyöngyösi Városrendészet Facebook-oldalára kitett posztja alapján. Elfogták.

Elfogták a lépcsőházi settenkedő fantomot

Forrás: Városrendészet Gyöngyös/Facebook

Amikor átadták a rendőröknek a megbilincselt lépcsőházi settenkedő fantomot,

kiderült, hogy több házban is járt már, és lopás miatt körözték a tolvajt.

A helyi városrendészek arra buzdítanak mindent gyöngyösit, hogy forduljon hozzájuk, ha segítségre van szükség.

Ha bármi rendellenességet tapasztalnak, hívják 24 órában hívható 70/866-9555-ös járőrszámunkat!

