Nagy erőkkel keresték a rendőrök, kutyás mentőegységek és önkéntesek a hétfőn eltűnt 22 hónapos gyereket. Este találtak rá a miskei kislány holttestére. Reggel közölték, kit gyanúsítanak a gyerekgyilkossággal és kérték, hogy aki tudja, hol bujkál, segítsen elfogni a gyerek mostohaapját, aki ellen a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságon emberölés miatt indult nyomozás.

Pár órán belül elfogták a miskei kislány gyilkosát a rendőrök

Fotó: Police.hu

A hatóságok gyanúja szerint a gyermeket egy 24 éves helyi férfi, J. Dávid ölhette meg. Ellene országos elfogatóparancsot adtak ki. A police.hu beszámolója szerint a férfit szeptember 2-án, délelőtt 11 órakor fogták el Miskén, a Hirős Kommandó bevetésével. J. Dávidot emberölés gyanúja miatt őrizetbe vették, és kezdeményezik letartóztatását.

Itt találtak rá az eltűnt miskei kislány holttestére

A keresésben részt vevő egyik férfi felesége árulta el a Borsnak, hogy

Hanna rongyokba csavart földi maradványait az égető mögött, a lőtér melletti kereszt mellé rejtették.

