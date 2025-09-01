Elgázolt és magára hagyott egy nőt a nagypapa

Augusztus 27-én reggel elgázolt egy autós egy zebrán szabályosan átkelő nőt. A sofőr megállt, de nem szállt ki, nem segített a bicklisnek, hanem elhajtott a helyszínről, sorsára hagyva a sérültet - írja a Veol.hu.
A nő megsérült, kórházba kellett vinni. A balesetről értesített ajkai rendőrök hamar azonosították és elfogták a jármű vezetőjét, a nyugdíjas férfit. Vele szemben büntetőeljárás indult.
Az eset ismét rámutat arra, milyen súlyos következményekkel járhat, ha valaki elmulasztja a baleset után kötelező segítségnyújtást.
Peches napja volt annak a 22 éves férfinek, aki meglátta a rendőröket és menekülés közben elgázolta egy autó.