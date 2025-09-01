Hírlevél

Elgázolt és magára hagyott egy nőt a nagypapa

Egy idős férfi megállás nélkül hajtott el a helyszínről, miután megsérült miatta egy kerékpárját toló nőt. Az elgázolt gyalogos már kórházban van.
Augusztus 27-én reggel elgázolt egy autós egy zebrán szabályosan átkelő nőt. A sofőr megállt, de nem szállt ki, nem segített a bicklisnek, hanem elhajtott a helyszínről, sorsára hagyva a sérültet - írja a Veol.hu.

Fotó: ChatGPT

Az elgázolt nő kórházba került

A nő megsérült, kórházba kellett vinni. A balesetről értesített ajkai rendőrök hamar azonosították és elfogták a jármű vezetőjét, a nyugdíjas férfit. Vele szemben büntetőeljárás indult.

Az eset ismét rámutat arra, milyen súlyos következményekkel járhat, ha valaki elmulasztja a baleset után kötelező segítségnyújtást.

Peches napja volt annak a 22 éves férfinek, aki meglátta a rendőröket és menekülés közben elgázolta egy autó.

 

