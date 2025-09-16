Hírlevél

Rendkívüli

bűncselekmény

Ömlött vér az utcán: fejszével támadtak egy karddal hadonászó férfire

Durva bűncselekmény történt Ivánban. Vasárnap, az Árpád utcában az elkövető férfi baltával sújtott le egy helyire.
bűncselekményfejszebűntettIvánrendőrségkórház

Súlyos bűncselekmény rázta meg Iván városát, vasárnap helyszíneltek a településen. Egy fejszés elkövető csapott le - írta meg a Kisalföld.hu. 

Egy helyi férfi fejét megsebesítette a kegyetlen elkövető
Egy helyi férfi fejét megsebesítette a kegyetlen elkövető
Fotó:  Magyarország Ügyészsége 

Garázdasággal gyanúsítják az elkövetőt

Az Árpád utcában összeveszett két férfi. Az egyik karddal állt a másikkal szemben, akinek fejsze volt a kezében. 

A fejszés megsebesítette azt, akinek kard volt a kezében. 

A férfi könnyebb sérülésekkel került kórházba. Garázdaság miatt indult eljárás a fejszés támadóval szemben, akit az elfogása után őrizetbe vettek. 

Frissen jött a hír, hogy egy 65 éves férfi féltékenységből, baltanyéllel támadt rá párjára, és annak szeretőjére. 

 

