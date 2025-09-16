Ömlött vér az utcán: fejszével támadtak egy karddal hadonászó férfire

Súlyos bűncselekmény rázta meg Iván városát, vasárnap helyszíneltek a településen. Egy fejszés elkövető csapott le - írta meg a Kisalföld.hu.

Egy helyi férfi fejét megsebesítette a kegyetlen elkövető

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Garázdasággal gyanúsítják az elkövetőt

Az Árpád utcában összeveszett két férfi. Az egyik karddal állt a másikkal szemben, akinek fejsze volt a kezében.

A fejszés megsebesítette azt, akinek kard volt a kezében.

A férfi könnyebb sérülésekkel került kórházba. Garázdaság miatt indult eljárás a fejszés támadóval szemben, akit az elfogása után őrizetbe vettek.

Frissen jött a hír, hogy egy 65 éves férfi féltékenységből, baltanyéllel támadt rá párjára, és annak szeretőjére.