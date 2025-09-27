Elraboltak és éhbérért rabszolgaként dolgoztattak egy kőművest – videó

Egy kőműves tavaly márciusban kezdett dolgozni egy pápai idős embernek, aki ekkor még napi 10 ezer forint munkabért adott neki. Egy évvel később már csak éhbért, heti húszezret fizetett az egy héten hat napon át napi 8-12 órát dolgozó férfinek - írta meg a Veol.hu a Veszprém Vármegyei Főügyészség tájékoztatása alapján, amelyből az is kiderül, hogy a férfit gyakorlatilag elrabolta és bezárta, hogy másnak ne tudjon dolgozni.

Elrabolta és éhbérért rabszolgaként dolgoztatott egy kőművest egy pápai férfit, akit elfogtak

Fotó: Veszprém Vármegyei Rendőrség / Facebook

Emberkereskedelem és kényszermunka: elrabolta és rabszolgaként dolgoztatta

Idén nyáron egy lepusztult, pápai házikóba költöztette be a munkást, ahová sem a vizet, sem a gázt nem vezették be. Ezután a férfi balatonfüredi, szentkirályszabadjai lakásfelújításokon dolgoztatta, de a saját otthona körüli munkákat is elvégeztette vele. A 62 éves, pápai embert a Veszprém vármegyei rendőrök összehangolt akcióban, az otthonában fogtak el a rendőrség Facebook-oldala szerint. Emberkereskedelem és kényszermunka miatt indult ellene eljárás. Elfogásáról felvétel is készült:

Az ügyészek indítványozták a gyanúsított letartóztatását, amelynek a Veszprémi Járásbíróság nyomozási bírója helyt adott és a kényszerintézkedést egy hónapra elrendelte. A végzés nem végleges.