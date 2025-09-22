Hírlevél

Rendkívüli

Megdöbbentő ajánlatot tett Putyin az Egyesült Államoknak

Kaszás Nikolett

Feladta magát a rendőrségen Kaszás Nikolett gyilkosa? Drámai fordulat az ügyben

35 perce
Olvasási idő: 7 perc
Kaszás Nikolett 16 napja tűnt el egy túra során, ahová egyedül indult. Most egy férfi jelentkezett, aki azt állítja, ismeri Kaszás Nikolettet, és köze van az eltűnéséhez.
Több mint két hete, pontosan 16 napja keresik az eltűnt, 27 éves Kaszás Nikolettet, aki szeptember 7-én indult el egyedül túrázni budapesti otthonából a Pilisbe. Bár a túrát sikerrel teljesítette, azóta sem tért haza. A fiatal lány mobiltelefonja kikapcsolt, és azóta sem adott magáról életjelet. Az interneten számos elmélet terjedt el az eltűnésével kapcsolatban, de egyik sem bizonyult valósnak. Az ügy most új fordulatot vett: egy férfi azt állítja, ő a felelős Nikolett haláláért – írta a Borsonline.hu.

Az utosó kép Nikolettről az eltűnése elött, túrázni ment, de soha sem tért haza
Fotó:  Police.hu 

Egy férfi azt állítja, hogy köze van Nikolett eltűnéséhez

A férfi maga jelentkezett azzal a meglepő állítással, hogy ő ölte meg a lányt, ezzel újabb árnyalatot adva a rejtélyes ügynek. A nyomozás tovább folytatódik, miközben a család és a hatóságok is válaszokat keresnek arra, mi történhetett valójában.

Az interneten egy Ádám nevű férfi jelentkezett, aki 

azt állítja, ő ölte meg a 16 napja eltűnt Kaszás Nikolettet.

A férfi azt mondja, szerelmi viszonyban volt a lánnyal, és a lány rokonainak közösségi média oldalán is megjelent, és mindenhol a körözési fotók alá írt, ahol csak megtalálta őket. A kommentekben azt állította, hogy napokkal korábban ő végzett Nikolettel. A férfi ijesztő szavai nyugtalanságot keltettek a család és a nyilvánosság körében egyaránt:

Mindenki azt gondol, amit csak akar. Én és a család tudjuk az igazat. Nekik tartozom ennyivel."

„Nem akartalak bántani, Niki!”

„Niki Kaszás szeretlek. Nemsokára veled.”

„Csak bocsássatok meg!” 

„Nem értitek, Niki halott!”

„Azt hiszitek, hogy kamu. A Niki profiljából olvasom, amit a testvére oldalán írtok. Ezért nem bírt titeket a Nikim! Semmibe vettétek, ahogy most is. Szeretett engem és én is szerettem őt. Mindent elküldtem a családnak. Vannak közös fotóink, írásaink. Mindent és azt is, hogy miért tettem, amit! Tudom meg fogjátok érteni, jobb így neki is. Nekem is. Szeretlek Nikim! Leírtam a Niki profiljából is mindent, az anyukájának.”

Niki nem él. Kocsi hátuljába raktam és megyek én is utána"

– írta Ádám.

Nem az első eset, hogy a rendőrséggel dolga akadt a férfinak
Fotó:  Police.hu 

A rendőrség már jól ismeri a férfit

A rendőrség már régóta ismeri a sümegi férfit, H. Ádámot, akit most Kaszás Nikolett eltűnésének ügyével kapcsolatban emlegetnek. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság korábban már letartóztatta, miután a bevetési egységnek kellett beavatkoznia az ügyében. A 29 éves Ádámot azzal gyanúsították, hogy 

évek óta zaklatta a helyi lakosokat hamis profilokról.

 Különböző neveken létrehozott fiókokat, hogy közel 60 valótlan bejelentést tegyen a hatóságoknak, például a vármegyei főügyészségnek és a rendőrségnek. A rendőrök kivizsgálták a bejelentéseket, és megállapították, hogy a megnevezett személyek valósak voltak, de a bejelentések tartalma teljesen hazugság. Egyszer azt is állította, hogy a szüleitől lopott pénzt, és fegyverrel tartja őket rettegésben. A nyomozók a házkutatás során egy alagsori számítógépes szobát találtak. A férfit 2024. november 3-án tartóztatták le többrendbeli hatóság félrevezetése és hamis vád miatt.

A férfi szobája főgonoszhoz illő számítógéppel volt berendezve
Fotó:  Police.hu 

H. Ádám, úgy tűnik, szabadlábon folytatja a zaklatásokat, ám ezúttal a közvéleményt és Kaszás Nikolett eltűnésének ügyét vette célba. A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság már megtette a szükséges intézkedéseket az említett bejegyzésekkel kapcsolatban, a hatóságok foglalkoznak az üggyel, és vizsgálják H. Ádám szerepét a történtekben.

 

 

