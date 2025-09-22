Feladta magát a rendőrségen Kaszás Nikolett gyilkosa? Drámai fordulat az ügyben

Több mint két hete, pontosan 16 napja keresik az eltűnt, 27 éves Kaszás Nikolettet, aki szeptember 7-én indult el egyedül túrázni budapesti otthonából a Pilisbe. Bár a túrát sikerrel teljesítette, azóta sem tért haza. A fiatal lány mobiltelefonja kikapcsolt, és azóta sem adott magáról életjelet. Az interneten számos elmélet terjedt el az eltűnésével kapcsolatban, de egyik sem bizonyult valósnak. Az ügy most új fordulatot vett: egy férfi azt állítja, ő a felelős Nikolett haláláért – írta a Borsonline.hu.

Az utosó kép Nikolettről az eltűnése elött, túrázni ment, de soha sem ért haza

Fotó: Police.hu

Egy férfi azt állítja, hogy köze van Nikolett eltűnéséhez

A férfi maga jelentkezett azzal a meglepő állítással, hogy ő ölte meg a lányt, ezzel újabb árnyalatot adva a rejtélyes ügynek. A nyomozás tovább folytatódik, miközben a család és a hatóságok is válaszokat keresnek arra, mi történhetett valójában.

Az interneten egy Ádám nevű férfi jelentkezett, aki

azt állítja, ő ölte meg a 16 napja eltűnt Kaszás Nikolettet.

A férfi azt mondja, szerelmi viszonyban volt a lánnyal, és a lány rokonainak közösségi média oldalán is megjelent, és mindenhol a körözési fotók alá írt, ahol csak megtalálta őket. A kommentekben azt állította, hogy napokkal korábban ő végzett Nikolettel. A férfi ijesztő szavai nyugtalanságot keltettek a család és a nyilvánosság körében egyaránt:

Mindenki azt gondol, amit csak akar. Én és a család tudjuk az igazat. Nekik tartozom ennyivel."

„Nem akartalak bántani, Niki!”

„Niki Kaszás szeretlek. Nemsokára veled.”

„Csak bocsássatok meg!”

„Nem értitek, Niki halott!”

„Azt hiszitek, hogy kamu. A Niki profiljából olvasom, amit a testvére oldalán írtok. Ezért nem bírt titeket a Nikim! Semmibe vettétek, ahogy most is. Szeretett engem és én is szerettem őt. Mindent elküldtem a családnak. Vannak közös fotóink, írásaink. Mindent és azt is, hogy miért tettem, amit! Tudom meg fogjátok érteni, jobb így neki is. Nekem is. Szeretlek Nikim! Leírtam a Niki profiljából is mindent, az anyukájának.”

Niki nem él. Kocsi hátuljába raktam és megyek én is utána"

– írta Ádám.

Nem az első eset, hogy a rendőrséggel dolga akadt a férfinak

Fotó: Police.hu

A rendőrség már jól ismeri a férfit

A rendőrség már régóta ismeri a sümegi férfit, H. Ádámot, akit most Kaszás Nikolett eltűnésének ügyével kapcsolatban emlegetnek. A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság korábban már letartóztatta, miután a bevetési egységnek kellett beavatkoznia az ügyében. A 29 éves Ádámot azzal gyanúsították, hogy

évek óta zaklatta a helyi lakosokat hamis profilokról.

Különböző neveken létrehozott fiókokat, hogy közel 60 valótlan bejelentést tegyen a hatóságoknak, például a vármegyei főügyészségnek és a rendőrségnek. A rendőrök kivizsgálták a bejelentéseket, és megállapították, hogy a megnevezett személyek valósak voltak, de a bejelentések tartalma teljesen hazugság. Egyszer azt is állította, hogy a szüleitől lopott pénzt, és fegyverrel tartja őket rettegésben. A nyomozók a házkutatás során egy alagsori számítógépes szobát találtak. A férfit 2024. november 3-án tartóztatták le többrendbeli hatóság félrevezetése és hamis vád miatt.