Eltűnt 13 éves fiút keres a rendőrség, minden perc számít!

Anda Attila Irnik 2012. február 1-jén született Tatabányán, magyar állampolgár. 171-175 cm magas, sovány testalkatú. Az eltűnt tinédzser rövid, barna hajú, barna szemű – írja a Kemma. Megtalálása érdekében a Komáromi Rendőrkapitányság körözést adott ki.

A renőrség a lakosság segítségét kéri az eltűnt fiú érdekében Fotó: Police.hu/Kemma.hu

A rendőrség a lakosság segítségét kéri az eltűnt fiú ügyében

Bárki, aki rendelkezik információkkal a fiú tartózkodási helyével kapcsolatban, vagy látta, a 36 (34) 541-020 telefonszámon, vagy a 2900 Komárom, Igmándi út 24. címen jelentkezhet. A rendőrség külön kiemeli, hogy

minden perc számít a biztonságos előkerítéshez.

