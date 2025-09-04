Napok óta eltűnt a családapa, veszélyben lehet az élete

Családja és a hatóságok kétségbeesetten keresik Horváth Bélát. A családapa napok óta eltűnt és nem adott életjelet magáról. Előfordulhat, hogy a férfi életveszélyben van, ugyanis olyan krónikus betegséggel küzd, ami miatt rendszeresen szüksége van gyógyszerre - írja a Szoljon.hu.

Nagy veszélyben lehet az eltűnt Horváth Béla, akinek inzulinra van szüksége

Fotó: Police.hu/Szoljon

A család kiemeli, hogy az érintett cukorbeteg és inzulinra szorul, ezért különösen nagy a baj, ha hosszabb ideig ellátás nélkül marad

– hívta fel rá a figyelmet a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírportál.

Vasárnap késő délután óta nem tudnak róla semmit. A telefonja ki volt kapcsolva, később egy idegen szólt bele, majd a mobil a Móricz tanyák térségében jelzett.

Az eltűnt családapa nyomában

A család és a hatóságok arra kérnek mindenkit, hogy figyeljenek minden apró jelre, és ha látnak valamit, azonnal értesítsék a rendőrséget. Nem csak a kisújszállásiakat, hanem a környező települések lakóit is kérik, nézzenek be minden mellékutcába, külterületi részekre, a tanyáknál is kutassanak a férfi után, ha tehetik.

A gyorsaság most életet menthet!

A rendőrség kéri, hogy aki bármit tud a férfi jelenlegi tartózkodási helyéről vagy az eltűnés körülményeiről, azonnal hívja a 107 vagy a 112 segélyhívót. Bejelentés tehető a Telefontanú zöldszámán is 06 80 555 111. A Karcagi Rendőrkapitányság ügyelete elérhető a 06 59 500 250 számon. A család közvetlen elérhetősége 06 70 791 8919.

