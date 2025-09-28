2025. szeptember 8-án látták utoljára a képen látható, tatabányai születésű, 13 éves Zolnai Natália Katalint, ekkor viszont eltűnt - írja a Kemma.hu.

Újabb eltűnt gyerek: a 13 éves kislányt égen-földön keresik

Forrás: Police.hu

Ezt lehet tudni az eltűnt gyerekről

Mivel sehol sem találják, a rendőrök a fotójával együtt közzétették a személyleírását is, hátha látja valahol valaki.

Eszerint a kislány 156–160 cm magas, közepes testalkata, barna szeme és vállig érő, barna haja van.

Körözését az Oroszlányi Rendőrkapitányság munkatársai rendelték el. A rendőrök kérik, hogy ha látta valahol, vagy bármilyen információval rendelkezik arról, hol lehet a gyerek, azonnal jelezze telefonon, hívja ezt: a 36 (34) 560-730, vagy mondja el személyesen az Oroszlányi Rendőrkapitányságon.

Múlt héten is eltűnt Oroszlányból egy ilyen idős, szintén 13 éves kislány, bár a fotója alapján jóval idősebbnek tűnik.

Ez a gyerek szeptember 16-án ment el engedély nélkül az oroszlányi gyermekotthonból, ahová nem tért vissza.

Krüpl Karolina Jozefinával kapcsolatban is körözést adott ki a rendőrség.

Azt már az Origo írta meg, hogy szeptember elején egy 1 éves kisbabának is nyoma veszett Magyarországon. A részletekért kattintson ide!

