Eltűnt egy gyerek Szombathelyen

A szombathelyi rendőrök a lakosság támogatását kérik Horváth Mercédesz megtalálásában. A 15 éves lányt szeptember 19-én látták utoljára, azóta nem tudják, hol van, és életjelet sem ad magáról. Az eltűnt gyereket nagy erőkkel keresik – számolt be róla a Vaol.hu.

Horváth Mercédesz eltűnt

Fotó: Police.hu

A rendőrök is keresik az eltűnt gyereket

A Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai azt kérik, hogy aki látta a gyereket, tud valamit arról, hol van, vagy bármi mással tudja segíteni a nyomozók munkáját, az haladéktalanul értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívón, de ezen a számon is jelentkezhet : 36 (94) 521-169.

Az utóbbi hónapokban több hasonló esetről írtunk, nem mindegyikük volt gyerek. Továbbra sem találják a hetek óta keresett Kaszás Nikolettet, akit szintén nagy erőkkel próbálnak megtalálni, egyelőre eredménytelenül.