Nagy a baj! Baranyában is eltűnt egy kislány

A Pécsi Rendőrkapitányság rendőrei Orsós Jázmin Rebekát szeretnék megtalálni. Szeptember 2-a óta nem tudják, hol lehet. Az eltűnt kislány 2012. július 8-án született, vagyis mindössze 13 éves - írja a Bama.hu.

Baranyában is eltűnt egy kislány Forrás: MW/Illusztráció Fotó: Makovics Kornél

A rendőrök közzétették a fotóját és a személyleírását, hátha látja valahol valaki és tud nekik segíteni.

A gyerek 156–160 centiméter magas, közepes testalkatú, hosszúkás arcú, barna szemű, vállig érő hajú, és szemüveget hord.

Eltűnésekor fekete rövid nadrágot, színes pólót és fehér sportcipőt viselt.

Orsós Jázmin Rebeka Forrás: police.hu

A rendőrök azt kérik, hogy aki látja valahol, tud arról, hol van most, esetleg tudna nekik beszélni az eltűnése körülményeiről,

hívja a 112-es segélyhívót, vagy jelentkezzen a legközelebbi rendőrkapitányságon.

Eltűnt kislányt kerestek Miskén

Sajnos már csak holtan került elő az a 22 hónapos kislány, akit a Bács-Kiskun vármegyei Miske lakói, rendőrök, kutyás mentők és önkéntesek próbáltak megtalálni hétfőn. Még aznap körözést adtak ki a mostohapja ellen, akit másnap el is fogtak. Most azzal gyanúsítják, hogy ő ölte meg a gyereket.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.