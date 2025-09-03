Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ettől tartottunk, Donald Trump bevetette a Golf Force One-t – videó

Eltűnt gyermekek

Nagy a baj! Baranyában is eltűnt egy kislány

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy napja nem tudják, hol van egy 13 éves, Baranya vármegyében élő gyerek. A kislány nyom nélkül eltűnt, már keresik a rendőrök.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Eltűnt gyermekekrendőreltűntkeresésMiske

A Pécsi Rendőrkapitányság rendőrei Orsós Jázmin Rebekát szeretnék megtalálni. Szeptember 2-a óta nem tudják, hol lehet. Az eltűnt kislány 2012. július 8-án született, vagyis mindössze 13 éves - írja a Bama.hu.

Baranyában is eltűnt egy kislány
Baranyában is eltűnt egy kislány Forrás: MW/Illusztráció Fotó: Makovics Kornél

A rendőrök közzétették a fotóját és a személyleírását, hátha látja valahol valaki és tud nekik segíteni. 

A gyerek 156–160 centiméter magas, közepes testalkatú, hosszúkás arcú, barna szemű, vállig érő hajú, és szemüveget hord.

 Eltűnésekor fekete rövid nadrágot, színes pólót és fehér sportcipőt viselt.

eltűnt miskei kislány
Orsós Jázmin Rebeka Forrás: police.hu

A rendőrök azt kérik, hogy aki látja valahol, tud arról, hol van most, esetleg tudna nekik beszélni az eltűnése körülményeiről,

 hívja a 112-es segélyhívót, vagy jelentkezzen a legközelebbi rendőrkapitányságon.

Eltűnt kislányt kerestek Miskén

Sajnos már csak holtan került elő az a 22 hónapos kislány, akit a Bács-Kiskun vármegyei Miske lakói, rendőrök, kutyás mentők és önkéntesek próbáltak megtalálni hétfőn. Még aznap körözést adtak ki a mostohapja ellen, akit másnap el is fogtak. Most azzal gyanúsítják, hogy ő ölte meg a gyereket.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!