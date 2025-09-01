Hírlevél

Rendkívüli

Megtámadták Andrej Babist, kórházba került az egykori cseh miniszterelnök

kislány

Minden perc számít! Eltűnt egy kisbaba, mindenki őt keresi

Rendőrök, speciális kutatók és önkéntesek is keresik a 22 hónapos Kneisz Hanna Adriennt. A kislány szeptember 1-jén reggel, nyomtalanul eltűnt otthonából.
kislányeltűnt gyerekeltűntkislány eltűnésMiske

Szívszorító eset rázta meg Miskét és környékét: a mindössze 22 hónapos Kneisz Hanna Adrienn hétfő reggel, nyomtalanul eltűnt otthonából. A rendőrök azonnal riasztották a polgárőröket, a speciális keresőcsapatokat és az önkénteseket – írta meg a Baon.hu. 

eltűnt
Nyomtalanul eltűnt a tündéri 22 hónapos kislány Fotó: Police.hu

A hírportál úgy értesült, hogy a településen és környékén jelenleg is hatalmas erőkkel zajlik a kutatás az eltűnt kislány után.

Az eltűnt kislány ismertetőjegyei

Kneisz Hanna Adrienn göndör, szőkésbarna hajú és kék szemű. Eltűnésekor fekete pulóvert viselt aranyszínű mintával, és vélhetően pelenkában volt.

A rendőrség szerint minden információ életbevágó lehet. Ezért arra kérik a lakosságot: aki akár a legkisebb részlettel, észleléssel vagy gyanús mozgással kapcsolatban tud valamit, az azonnal értesítse a hatóságokat a következő elérhetőségeken:

  • Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság: 06-76/513-356
  • Telefontanú zöldszám (névtelen bejelentés): 06-80/555-111
  • Segélyhívó: 112

Reméljük, hogy Hanna is olyan hamar hazatérhet, mint az a nógrádi kisfiú, akit egy napig kerestek augusztusban. 

 

