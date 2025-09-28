Mácsik Zoltán felesége és lánya arra vár, hogy jogerős ítélet szülessen meggyilkolt szerettük ügyében. Az eltűnt győri villanyszerelők megölésével vádolt vállalkozó, a 68 éves É. Imre a Győri Törvényszék bírójától életfogytiglani fegyházbüntetést kapott első fokon márciusban. Azóta még ki sem tűzték a másodfokú tárgyalás napját. A Borsnak nyilatkozó rokonok attól tartanak, hogy az öreg férfi nem éli meg, amikor kimondják rá a végleges ítélet.

Még nem született jogerős bírósági döntés az eltűnt győri villanyszerelők ügyében

Fotó: Bors

Egyre feszültebbek az eltűnt győri villanyszerelők rokonai

Szeretnénk, hogy ennek végre vége legyen. Megérdemeljük a lezárást! Végre legyen jogerős, hogy életfogytig fegyházba kerül ez az ember. Nekünk együtt kell élnünk ezzel a tragédiával, ezzel nem tudunk mit tenni, de már több, mint fél éve várunk, arra, hogy befejeződjön az ügy."

- mondta a lapnak Mácsik Adrienn.

Első fokon É. Imrét életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélték Fotó: Csapó Balázs

"Sokan mondják, hogy kell a megbocsájtás, hogy tovább tudjanak lépni. Én Imre tettének nem tudok megbocsájtani, de a lelkének igen. Egy idő után belebetegednék ebbe az egészbe, ha nem így tennék, de tudom, hogy édesapám nem ezt akarná. Hanem azt, hogy boldogan éljek. Tudni szeretnénk, hogy hol van apu, szeretnénk őt végre eltemetni.

Igazából nem tudom milyen traumát váltana ki belőlem, ha részletesen elmondaná mit tett vele, mert biztos brutális… Lehet, hogy infarktust kapnék. Ez a kettősség van bennünk.

Tudni akarjuk, hogy mi történt, de nem tudom, hogy én készen állok-e arra, hogy megtudjam, hogyan végezte ki az apámat. De mégis… Szeretném, ha egyszer ez bekövetkezne, ha azt mondaná, hogy: „eleget szenvedtek a családok, elmondom. Ha halála előtt azt mondaná, hogy gyorsan diktálom, írjátok…" - tette hozzá a nő.

A család úgy érzi, nagyon sokat kell várni a végleges, számukra megnyugtató döntésre.

Nagyon lassan telik az idő és semmi tudomásunk nincs arról, hogy mikor lehet számítani a másodfokra. Lehetséges, hogy azt Imre meg sem éli. Abban reménykedek, hogy ha meglenne a végső jogerős ítélet, ami szerint el lesz ítélve, akkor a fegyházban elgondolkozik arról, hogy ott lesz élete utolsó lélegzetvételéig bezárva, könnyít magán, elmondja, mit tett velük"

– zárta Adrienn a gondolatait.