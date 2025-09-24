Kiderült, mi történt az eltűnt túrázóval

Igazi dráma játszódott le a borsodi Hangony közelében. Egy idős férfi eltűnt az erdőben, miután egyedül indult túrázni - írta a Boon.hu.

Az eltűnt túrázóra a rendőrök és a vadászok bukkantak rá

Fotó: Rudolf Jakkel/Pexels (Illusztráció)

A családja kétségbeesve indult utána, de nem találták nyomát. Végül az ózdi rendőrök kapták a riasztást és azonnal mozgósították mentőcsapatukat. Összesen öt őrmester indult a vadregényes rengetegbe, ahol még turistajelzés sincs, csak vadászoknak szánt jelölések.

A mentés valóságos versenyfutás volt az idővel, hiszen a szürkület egyre jobban közeledett. A rendőrök telefonon próbálták tartani a lelket az idős férfiban, aki kétségbeesetten mondta el, hogy tudja hogy rossz irányba ment és már rég otthon kellene lennie.

A keresést a helyi vadászok is segítették. Arra kérték a férfit telefonon, hogy próbáljon meg egy számozott fát keresni a környéken és maradjon ott. Ez végül sikerült is neki, de ekkor már a mobilja is lemerült, így teljesen megszakadt vele a kapcsolat.

Az eltűnt férfi egy dombtetőn kuporgott

Három órán át kutattak a rendőrök a sűrűben, mikor egy fa alatt, teljesen kimerülten ráleltek a férfire.

"Nagyon megkönnyebbült, amikor meglátott."

- mesélte az egyik rendőr, aki személyesen is ismerte őt korábbról.

Az idős túrázót végül biztonságban kísérték ki az erdőből, majd mentő vitte kórházba. Hozzátartozói később megható levélben mondtak köszönetet az ózdi rendőröknek és mindenkinek, aki részt vett a mentésben.

A borsodi erdőben eltűnt férfi története is rámutat arra, hogy kirándulni sose induljunk el egyedül, főleg feltöltött telefon, gyógyszer és a megfelelő felkészülés nélkül, mert a természet könnyen próbára teszi az embert.

A közelmúltban pontosan ugyanígy járt egy Pilisben kiránduló 87 éves férfi is, szerencsére még időben megtalálták őt a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat emberei.