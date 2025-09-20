Új nyomok kerülhettek elő a hetek óta eltűnt Kaszás Nikolett ügyében

Szeptember 7-én eltűnt Kaszás Nikolett: a lány túrázni indult, több szemtanú is arról számolt be, hogy látták a túraútvonalon, ám azóta sem tért haza. Az ügyön nagy erőkkel dolgozik a rendőrség, és most úgy tűnik, új nyomra akadtak – írja a Vaol.hu.

Ez az utolsó felvétel az eltűnt Kaszás Nikolettről

Fotó: Police.hu/Feol.hu

Rejtélyes körülmények között eltűnt

A lány vasárnap túrázni indult budapesti albérletéből, és utoljára az erdőben tudta bemérni a telefonját a hatóság. A megjelölt útvonalon több túrázó is látta Nikolettet, ám ezt követően teljesen eltűnt. Az épp Prágában tartózkodó párja késő éjjel még kapott tőle egy üzenetet, amely azonban nem a lány mobiljáról, hanem egy ismeretlen számítógépről érkezett.

A lány keresése másnap indult el, amikor nem ment be a munkahelyére. A nyomozók feltérképezték családi és baráti kapcsolatait, számítógépeket, elektronikus eszközöket foglaltak le. A kutató-mentők átfésülték a túraútvonalakat, ám úgy tudni: használható nyomra nem bukkantak.

Az egyik legutóbbi információ az volt, hogy a hatóságok kihallgatták Nikolett exbarátját is, akivel a lány két évvel korábban volt együtt, ám gyanúsítás azóta sem történt.

Az ügy akkor vett újabb fordulatot néhány napja, amikor a budapesti illetőségű rendőri szervek helyett a Monori Rendőrkapitányság rendelt el körözést a lány eltűnése miatt. Mindez vélhetően azt jelenti, hogy Nikolett Monor felé vette az irányt, ahol szülei laknak.

A héten azonban még egy érdekesség történt: a nógrádi rendőrkapitányság adott ki közleményt a lányról. Elképzelhető tehát, hogy ide vezetnek a szálak.

A hatóságok a napokban tették közzé az utolsó kamerafelvételt Kaszás Nikolettről, amelyen hátizsákkal, fekete pólóban, fehér cipővel látható a fiatal lány. Aki információval rendelkezik a hollétéről, az értesítse a rendőrséget.