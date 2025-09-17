Lehetséges, hogy bűncselekmény áldozata lett az eltűnt Kaszás Nikolett

Több, mint egy hete nem tudni semmit Kaszás Nikolettről. Szeptember 7-én túrázni indult a Pilisbe, azóta sem a lakásán, sem a szeretteinél nem jelent meg, nyomtalanul eltűnt. A fiatal nőt jelenleg is keresik a kutató-mentő egységek és a rendőrség – írta meg az Origo.hu korábban. A Feol.hu szakértőket kérdezett az ügyben.

Az eltűnt Kaszás Nikolettről ez az utolsó felvétel, amelyet egy térkamera rögzített

Fotó: Police.hu

Tíz nap után az őt keresők egyre kevésbé hisznek benne, hogy csak eltévedt volna. Egyre erősödik a gyanú, hogy akár bűncselekmény is történhetett.

Bizarr körülmények az eltűnt Nikolett ügyében

Nikolett szeptember 7-e vasárnapján a Pilisbe indult túrázni. Este 8 óra körül az éppen külföldön tartózkodó barátja még kapott egy SMS-t tőle, amelyben arról számolt be, hogy befejezte a túrát. Ez a szöveges üzenet akár azt is jelenthette volna, hogy már Budapesten van, épségben megérkezett. Ennek ellenére nem ment sem a lakására, sem a barátja ingatlanába, sem pedig a szüleihez. A párja hajnali kettő körül még kapott tőle egy üzenetet, amelyben a lány jó éjszakát kívánva köszönt el. A Bors azonban úgy tudja,

ezt az üzenetet már nem a lány telefonjáról küldték. A mobilját utoljára a túra helyszínén mérték be.

Azóta senki nem hallott felőle. A rendőrség körözést adott ki a megtalálása érdekében. Időközben egyre többen keresték a lányt, a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat is bekapcsolódott a kutatásába.

A rendőröknél képbe került a nő exe

A Bors arról ír, hogy a hatóságok nemrég kihallgatták a lány korábbi párját, akivel már csaknem két éve nincsenek együtt. Az elhangzott tanúvallomásról jelenleg semmit sem tudni.

Nikolett utoljára, ahogy az a képen is látható, fekete pólót, kék farmert és fehér sportcipőt viselt. A Pest vármegyei rendőrök nem adták fel, az elmúlt napokban több tanút is kihallgattak, minden elérhető anyagot begyűjtöttek, elemezték a kamerafelvételeket és a mobilhívásokat. Eközben a mentőcsapatok drónt is bevetettek a munkájuk során.

A Feol.hu kikérte a véleményét Pavelcze Lászlónak is, aki a HUBA Rescue24 parancsnoka. A parancsnok szerint Nikolett esetében nem a megszokott értelemben vett eltévedésről van szó.

Erre utal az az információ is, hogy a lány egy idegen eszközről küldött üzenetet. Véleményem szerint vagy bűncselekmény történt, vagy szándékos eltűnésről van szó, de inkább az előbbi a valószínűbb. Úgy gondolom, hogy Kaszás Nikolett már nincs a területen, vagy ha igen, akkor súlyos bűncselekmény áldozata lett. Én kizárom, hogy csak úgy elment volna otthonról és eltévedt volna az erdőben.

A szakember szerint az ő munkájuk lassan a végére ér, hamarosan elérkezik az a pont, amikor már a rendőri nyomozásra terelődik a hangsúly.

Ez egyre inkább rendőrségi ügy: ilyenkor szigorúan meg kell vizsgálni az eltűnt személy ismeretségi körét. Ki kell deríteni, hogy kié volt az az ismeretlen eszköz, ahonnan állítólag hajnali három órakor még üzent. A Pilis nem olyan nagy, hogyha valaki folyamatosan halad, ne találna ki belőle, már régen ki kellett volna jönnie valahol az erdőből. Hacsak nem lett rosszul, ami megakadályozta abban, hogy lakott területre érjen, vagy segítséget hívjon. Én ebben az esetben valamilyen szándékosságot érzek

– adott hangot a megérzéseinek a parancsnok.