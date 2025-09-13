Híreket kaptunk az egy hete eltűnt Kaszás Nikolettről - videó

Újabb információkról számolt be a Vaol.hu a Pilisben túrázó fiatal nő ügyében. Az eltűnt Kaszás Nikolettről vasárnap óta nem tudni semmit, rejtélyes körülmények között veszett nyoma, a szerettei kétségbe vannak esve, lassan már csak a csodában reménykednek.

Még vasárnap eltűnt, azóta nem tudnak róla semmit

Fotó: Police.hu

Az eltűnt nőről már egy hete nem tudni semmit

Az Origo is hírül adta, hogy Kaszás Nikolett vasárnap túrázni indult a Pilisbe. A lány este 8 óra körül még küldött SMS-t a barátjának arról, hogy a túra jó volt. Ebből akár arra is lehetne következtetni, hogy szerencsésen hazatért, és jelezte a párjának, hogy már Budapesten van, de sem a lakásán, sem a szüleinél, sem a barátjánál nem jelent meg. Nikolett még éjszaka háromnegyed kettőkor SMS-ben elköszönt a párjától, de reggel a munkahelyén nem jelent meg. A rendőrök is keresik. A Vaol.hu pedig arról számolt be, hogy a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat is bekapcsolódott a keresésébe.

Ahogy írják:

A pénteki napon a rendőrség koordinációjával folytattuk tovább a kijelölt területek, túraútvonalak átvizsgálását. Egységeinkkel a hatóságok feladatszabásnak megfelelően Pilisszentlászló környékén végeztek élőerős területkutatást, amit a feladatnak megfelelően kiterjesztettünk a Spartacus-ösvény teljes hosszára. A kutatásba bekapcsolódtak helyismerettel rendelkező szabadnapos tűzoltók és nagyon sok információt és segítséget kaptunk a követőinktől, helyi lakosoktól is. Köszönjük mindenkinek!"

Mindenkit arra kérnek, hogy akik az elkövetkezendő napokban Pilisszentlászló, Spartacus ösvény, Jenő kunyhó környékén túráznak, és van rá lehetőségük, akkor a bejárt útvonalat

rögzítsék kml, kmz, gpx formátumban, amit küldjenek el az iroda@kutato-mento.hu email címre.

Ezzel is hatékonyan hozzá tudnak járulni a terület alaposabb átvizsgáláshoz.

"Szeretnénk köszönetet mondani annak a sok embernek, akik időt és energiát nem sajnálva saját maguk is részt vettek és részt vesznek a Spartacus-ösvény környékén a keresésben. A tegnapi napon is több emberrel találkoztunk akik Niki keresése miatt indultak túrázni. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy mindenki aki arra jár az tartsa szemelőtt azt, hogy a túraútvonal szép időben bárki által könnyen járható, de esős időben bizonyos szakaszain valós veszély a kicsúszás. Ilyenkor végigjárása csak gyakorlott túrázóknak ajánlott. A kijelölt útvonalról letérni veszélyes! A drónfelvételeken látható a tegnap átvizsgált meredek szakaszok egyike. A Pest vármegyei rendőrség koordinációjával ezernyi szálon zajlik a nyomozás, adatgyűjtés és mindenki azon dolgozik, hogy mielőbb előkerüljön Niki és hogy kiderüljön, hogy mi történt"– áll a mentőszolgálat egyik korábbi bejegyzésében.