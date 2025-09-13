Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Óriási orosz támadás Ukrajna ellen, hatalmas a pusztítás – részletek

eltűnt

Híreket kaptunk az egy hete eltűnt Kaszás Nikolettről - videó

54 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Múlt hét vasárnap óta semmit sem tudni Kaszás Nikolettről. Egy pilisi túra során eltűnt, habár telefonon még jelentkezett, de aztán hirtelen nyoma veszett.
Link másolása
Vágólapra másolva!
eltűntlakosságmentőszolgálatPilissegítségcsaládkörözésrendőrségkétségbeeséstúra

Újabb információkról számolt be a Vaol.hu a Pilisben túrázó fiatal nő ügyében. Az eltűnt Kaszás Nikolettről vasárnap óta nem tudni semmit, rejtélyes körülmények között veszett nyoma, a szerettei kétségbe vannak esve, lassan már csak a csodában reménykednek.

eltűnt
Még vasárnap eltűnt, azóta nem tudnak róla semmit
Fotó: Police.hu

Az eltűnt nőről már egy hete nem tudni semmit

Az Origo is hírül adta, hogy Kaszás Nikolett vasárnap túrázni indult a Pilisbe. A lány este 8 óra körül még küldött SMS-t a barátjának arról, hogy a túra jó volt. Ebből akár arra is lehetne következtetni, hogy szerencsésen hazatért, és jelezte a párjának, hogy már Budapesten van, de sem a lakásán, sem a szüleinél, sem a barátjánál nem jelent meg. Nikolett még éjszaka háromnegyed kettőkor SMS-ben elköszönt a párjától, de reggel a munkahelyén nem jelent meg. A rendőrök is keresik. A Vaol.hu pedig arról számolt be, hogy a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat is bekapcsolódott a keresésébe.

 Ahogy írják:

A pénteki napon a rendőrség koordinációjával folytattuk tovább a kijelölt területek, túraútvonalak átvizsgálását. Egységeinkkel a hatóságok feladatszabásnak megfelelően Pilisszentlászló környékén végeztek élőerős területkutatást, amit a feladatnak megfelelően kiterjesztettünk a Spartacus-ösvény teljes hosszára. A kutatásba bekapcsolódtak helyismerettel rendelkező szabadnapos tűzoltók és nagyon sok információt és segítséget kaptunk a követőinktől, helyi lakosoktól is. Köszönjük mindenkinek!"

Mindenkit arra kérnek, hogy akik az elkövetkezendő napokban Pilisszentlászló, Spartacus ösvény, Jenő kunyhó környékén túráznak, és van rá lehetőségük, akkor a bejárt útvonalat

 rögzítsék kml, kmz, gpx formátumban, amit küldjenek el az iroda@kutato-mento.hu email címre. 

Ezzel is hatékonyan hozzá tudnak járulni a terület alaposabb átvizsgáláshoz.

"Szeretnénk köszönetet mondani annak a sok embernek, akik időt és energiát nem sajnálva saját maguk is részt vettek és részt vesznek a Spartacus-ösvény környékén a keresésben. A tegnapi napon is több emberrel találkoztunk akik Niki keresése miatt indultak túrázni. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy mindenki aki arra jár az tartsa szemelőtt azt, hogy a túraútvonal szép időben bárki által könnyen járható, de esős időben bizonyos szakaszain valós veszély a kicsúszás. Ilyenkor végigjárása csak gyakorlott túrázóknak ajánlott. A kijelölt útvonalról letérni veszélyes! A drónfelvételeken látható a tegnap átvizsgált meredek szakaszok egyike. A Pest vármegyei rendőrség koordinációjával ezernyi szálon zajlik a nyomozás, adatgyűjtés és mindenki azon dolgozik, hogy mielőbb előkerüljön Niki és hogy kiderüljön, hogy mi történt"– áll a mentőszolgálat egyik korábbi bejegyzésében.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!