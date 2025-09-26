Háromszázan keresik majd a három hete eltűnt Kaszás Nikolettet

Az önkéntesnek szeptember 28-án, vasárnap reggel indulnak útnak Pilisszentlászlóról, hogy megtalálják Kaszás Nikolettet. Az eltűnt túrázó felkutatására szervezett élőláncos és keresőkutyás keresésre több mint 300 ember jelentkezett – írta meg a Borsonline.hu. A szervezők nem tudnak több önkéntest fogadni, mert koordinálhatatlanná válna a tömeg.

A rendőrség és a civilek is keresik az eltűnt fiatal lányt

Fotó:Police.hu

Kovács István, a Vácért Polgárőség Egyesület alelnöke a Borsnak beszámolt arról, hogy miként fogják végezni a keresést.

Az egyes területeket zónákra osztják, majd ezeket élő csatárláncban kutatják át. Illetve lesznek olyan zónák is, ahol a kutyák egyedül fognak dolgozni, ugyanis oda csak azok tudnak bemenni. Nagyjából 25-30 fő lesz egy csapatban, akik egymástól egy méterre fognak egyenes vonalban haladni az erdőben.

A szervező elmondta, az időjárás miatt időzítették vasárnapra a keresést, az akciót pedig csak valamilyen extrém meteorológiai helyzet esetén mondják le.

Szigorú protokoll lesz, hiszen senkit sem akarunk elhagyni a keresés közben. Azok, akik a csatárláncban lesznek, ők egy csapatot fognak alkotni. Nekik lesz egy vezetőjük, akik úgy ismerik a helyet, akár a tenyerüket. Lesz olyan, aki csak kutyával megy, az egy másik csapat lesz

– tette hozzá Kovács István.

Egy ország aggódik az eltűnt Nikiért

Az Origo több cikkben is foglalkozott a 27 éves Kaszás Nikolett eltűnésével, aki szeptember 7-én egyedül indult el túrázni budapesti albérletéből a Pilisbe. Bár úgy tűnt, hogy a túrát sikerrel teljesítette, azóta sem tért haza. Az ügy néhány napja újabb fordulatot vett, akkor egy férfi azt állította, ő a felelős Nikolett haláláért, megölte a fiatal nőt.