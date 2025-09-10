Egy egész osztálynyi eltűnt kisgyerek után nyomoznak a magyar rendőrök

A Baranya vármegyei rendőrkapitányságok körözéseiről írt a Bama.hu. A Pécsi Rendőrkapitányságon 22 eltűnt ember, a Mohácsi Rendőrkapitányságon pedig 15 után indult nyomozás. Komlón 18 embert keresnek, a siklósi rendőrök hetet szeretnének megtalálni, a szigetváriak pedig 28 ügyében adtak ki körözést. Eltűnt gyerekek is van közöttük. Utánajárunk, országosan hány 10 éves, vagy annál fiatalabb kislányt és kisfiút szeretnének megtalálni a rendőrök. Megdöbbentő, mennyi eltűnt kisgyerek fotóját lehet látni a police.hu-n.
A nyomozók jól tudják, hogy ha egy pici baba eltűnését jelentik, akkor egy felnőtt is "benne van a dologban", hiszen egy párhónapos csecsemő, vagy egy járni is alig tudó kisgyerek ritkán sétál el otthonról. Ha meg mégis, az annak a felnőttnek a hibája, akire rábízták. Egy 10 éves gyerek esetén sincs ez másképpen, annak ellenére, hogy ő már kicsit más helyzetben van, hiszen egyedül is dönthet úgy, hogy valamiért "lelép" otthonról.
Gyakori jelenség, hogy az eltűnt gyerekről csak az egyik szülő nem tud, mivel a párja elvitte az ő tudta nélkül.
De olyan is előfordul, amilyen nemrég Miskén történt, ahol minden követ megmozgattak a rendőrök, kutyás mentőegységek és önkéntesek, hogy megtaláljanak egy 22 hónapos gyereket. Eltűnése napján, szeptember 1-én este bukkantak rá a miskei kislány holttestére. Másnap reggel közölték a rendőrök, hogy a gyerek nevelőapját gyanúsítják a gyerekgyilkossággal, akit még aznap sikerült elfogniuk, pedig megpróbált elbújni előlük.
A kislány egyike volt azon 10 évnél fiatalabb kisgyereknek, akikkel kapcsolatban körözést adtak ki.
A rendőrség oldalán 31 eltűnt kisgyerek nevét tették közzé. Van, akinek a fotóját is meg lehet nézni, másoknál csak a név olvasható.
11 kislány és 10 kisfiú tűnt el nyomtalanul.
Vannak köztük testvérek is. Mindegyiküknél külön adatlapra lehet rákattintani, aminről kiderül, hol lehet bejelentést tenni, ha valaki látja a kicsit valahol, de 112-es hívószámon is lehet jelezni az információkat. Ha úgy látja, veszélyben van a gyerek, ne habozzon, telefonáljon!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.