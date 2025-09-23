Eltűnt egy fiatal autista nő Kelenföldön

A Bors információi szerint Pepperdine Szonja egyedül utazott Győrből a fővárosba orvosi kezelésre. Szeptember 22-én hajnalban indult a Kelenföld vasút- és autóbusz állomásra, ahová nem érkezett meg, eltűnt.

Eltűnt Pepperdine Szonja, orvosi kezelésre szorulhat, segítsenek megtalálni! Fotó: Police.hu

Az eltűnt nő személyleírása

A rendőrök is keresik. Közzétették a fotóját és a személyleírását, hátha látja valahol, valaki. Eszerint:

Pepperdine Szonja személyleírása: 170 centiméter magas, átlagos alkatú, haja barna, kleopátra fazonú, a szeme zöld.

Eltűnésekor fehér, gombos blúz, fekete vászonnadrág, fekete szandál volt a ruházata, fehér vászontáska volt nála.

Az Eltűnt Személyek Keresése Facebook-csoportban több hasznos információt is megosztottak vele kapcsolatban:

Autista, Asperger-szindrómás. Sajnos az utóbbi időben nagyon labilissá vált, ezért orvosi javaslatra egy három hónapos terápiás kezelést kellett volna megkezdenie szeptember 22-én. Győrből utaztak Budapestre, mikor Kelenföld vasútállomásnál eltűnt, azóta nem ad életjelet magáról. A telefonja lemerült, iratok, pénz nincs nála.

Egy másik kommenelő úgy véli, a barátnője hívott mentőt Szonjához:

...nagy valószínűség szerint a barátnőm mentőt hívott hozzá , addig én vigyáztam rá, a 11.ker. Ulászló u 62 előtt ült , délelőtt 10óra után 22.-én hétfőn. Nem volt jól.

A XXII. Kerületi Rendőrkapitányság eljárást folytat Szonja megtalálása érdekében.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXII. Kerületi Rendőrkapitányság 01220-157/148/2025. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Pepperdine Szonja ügyében. A rendelkezésre álló adatok szerint a 31 éves nő 2025. szeptember 22-én hajnalban a Kelenföld vasút- és autóbusz-állomásra indult, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. Előfordulhat, hogy orvosi segítségre szorul, a rendőrök jelenleg is keresik.

– írja a police.hu.

A XXII. Kerületi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki Pepperdine Szonja tartózkodási helyéről információval rendelkezik,

akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.

