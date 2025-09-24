Nyomkövető kutyával indultak az eltűnt 8 éves kisfiú keresésére

Egy kisfiú édesanyja kedden tett bejelentést a rendőrségen. Az eltűnt a 8 éves gyerek keresésében a nyomkövető kutyájukat is bevetették a hatóságok, amelynek részleteiről a Feol.hu-t a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatta.

Nyomkövető kutyával eredtek az eltűnt kisfiú nyomába

Fotó: Illusztráció ( PeopleImages/Feol.hu)

Az eltűnt kisfiú nyomában

A gyermek édesanyja kétségbeesve hívta a rendőröket, miután sehol nem találta csemetéjét. Keresésére a környező lakók is nagy létszámban keltek útra, és a polgárőrök is csatlakoztak hozzájuk.

A kutatócsapat igyekezete nem volt hiábavaló. Egy óra múlva sikerült a kisgyereket megtalálniuk, akit sértetlenül adtak át az anyukájának.

Kedden egy 13 éves fiúnak is nyoma veszett. Az ő megtalálása érdekében a Komáromi Rendőrkapitányság körözést adott ki, és kéri a lakosság segítségét. A gyerek adatait az Origo is közölte, amit ide kattintva olvashat.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.