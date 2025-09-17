Eltűnt túrázót találtak a Pilisben

Különleges hírről számoltak be a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat Facebook-oldalán: egy idős, 87 éves úr egyedül indult kirándulni, ám végül nem adott életjelet magáról, eltűnt. A szakemberek ezért mindent megtettek, hogy időben megtalálják a vakmerő férfit.

Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálatnak sikerült megtalálnia az eltűnt 87 éves bácsit Fotó: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat Facebook-oldala

Az eltűnt férfi megtalálása

Az idős férfi az egész napos túra során eltévedt, balesetet szenvedett és a telefonja is lemerült. Időközben besötétedett, ami nagyban megnehezítette a helyzetét. A mentőcsapat a rendőrséggel közösen indult a felkutatására. Terepjárókkal nekiláttak a Dobogókő és Pilisszentkereszt közti erdős terület szisztematikus átfésüléséhez. Nem sokkal hat óra előtt bukkantak a bácsi nyomára, akit a kiérkező mentők a kórházba szállítottak.

A szintén eltűnt Kaszás Nikolettnek eddig nincs ilyen szerencséje. Az ügyben egyre inkább valószínűsítik a hatóságok, hogy bűncselekmény történhetett: sajtóértesülések szerint a lány volt barátját már kihallgatták a hatóságok.