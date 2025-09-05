Másfél hónapig keresték az eltűnt magyar kislányt, sokkoló, ami vele történt

Mindenki, már a rendőrök is keresték azt a 17 éves lányt, akit egy ceglédi panzióból szabadítottak ki Pest vármegyei rendőrök. Másfél hónapig eltűntként tartották nyílván - olvasható a Rendészeti Államtitkárság Facebook közleményében.

Innen szabadították ki az eltűnt orosházi lányt, a képen feltehetően a stricije látható, Fotó: Rendészeti Államtitkárság/Facebook

A lány egy békéscsabai buszmegállóban állt, amikor elrabolták. Egyenesen Ausztriába vitték, hogy prostituált legyen. Egy férfi futtatni kezdte, aztán egy 67 éves, tóalmási férfi és egy 29 éves, pilisi nő lett a stricije.

Amikor ellenállt, megverték és azzal próbálták maradásra bírni, hogy hazamehet, ha megteszi, amit kérnek.

Naponta öt-hat férfit kellett kielégítenie.

A róla készült fényképek német weboldalakon tűntek fel szexhirdetésként, a jelentkezőket egy bécsi szállodaszobában kellett fogadnia, a szolgáltatásért kapott pénz pedig teljes egészében élősködőihez vándorolt"

- áll a posztban.

Egy ceglédi panzióban találtak rá az eltűnt lányra

Sorsa akkor fordult jobbra, amikor futtatóinak augusztus végén haza kellett jönniük "üzleti" ügyben. A lányt egy ceglédi panzióba zárták egy mobiltelefonnal, amin a kuncsaftokkal kellett volna tartania a kapcsolatot. Felhívta az édesanyját, és gyorsan elmondta neki, mi történt és hogy segíteniük kellene. Családja hívta a rendőröket. A Pest vármegyei rendőrök megtalálták a lányt. Őt kiszabadították, a stricijeit pedig elfogták, és tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsították meg.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.