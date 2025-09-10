Eltűnt tinikért aggódik a város

A Police.hu oldalon szinte egy időben érkezett bejelentés szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitánysága eljárást indított a 16 éves S. Patrik Márk és R. Kata eltűnése ügyében. A két fiatal szeptember 9-én egy 15. kerületi házból ment el valahová, azt nem tudni, hová. Mindenhol keresik az eltűnt tiniket.

Eltűnt két fiatal a 15. kerületben. A képen a 16 éves R. Kata látható

Fotó: Police.hu

Eltűnt két fiatal a 15. Kerületben. A képen a 16 éves S. Patrik Márk látható

Fotó: Police.hu

Eltűnt tinikkel kapcsolatban kéri a rendőrség a segítséget

A személyleírások szerint Patrik Márk 180 cm magas, szőke hajú, míg Kata 160 cm, barna, vállig érő haja van.

Kata eltűnésekor fekete topot, szürke melegítőnadrágot (két fehér csíkkal az oldalán) és fekete cipőt viselt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri a lakosság segítségét. Ha tud valamit arról, hol vannak, hívja a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámát, vagy a 112-es díjmentes segélyhívó számot. A bejelentés névtelenül is megtehető.

Hasonló megrázó esetről olvashatnak az Origo.hu oldalán.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.