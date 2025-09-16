Friss hírek érkeztek az több mint egy hete eltűnt Kaszás Nikolettről – videó

Lassan tíz napja, hogy nyoma veszett a a Pilisben túrázó 27 éves Kaszás Nikolettnek. Az eltűnt nő szeptember 7-én indult el budapesti otthonából, hogy teljesítse a Spartacus-ösvényt, és bár azt befejezte, haza már nem tért - számolt be korábban a Kemma.hu.

Továbbra is nagy erőkkel keresik az eltűnt nőt

Forrás: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat

Még mindig zajlik az eltűnt nő keresése

A 27 éves nőt élőerőkkel és eszközökkel egyaránt keresik, egyelőre eredménytelenül.

Különböző technikai eszközökkel hajtottunk végre adatgyűjtéseket, valamint a rendőrséggel, polgárőrökkel közösen élőerővel vizsgáltuk át a prioritásként kezelt területeket.

- számolt be a kutatásról a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat közösségi média felületén.

Hozzátették, hogy köszönetüket fejezik ki a segítségért a keresésben résztvevő egységeknek, illetve a túrázóknak is.

A fiatal nő rejtélyes eltűnésével kapcsolatban az Origo.hu korábbi cikkében olvashatnak bővebben.