Teherautó ütötte el a karjában gyermeket tartó idős férfit

Durva baleset történt szerda délután a határtól 55 kilométerre, a horvátországi Pozsegában: egy 28 éves sofőr hátramenetbe kapcsolt, majd elütött egy idős férfit, aki egy kisgyermeket tartott a karjában. A súlyos szerencsétlenség nyomán lezárták az eset helyszínét, a Szentháromság teret – írta a Sonline.hu.

A 28 éves férfi tolatásba kezdett és elütötte a 61 éves férfit és a vele levő kisgyermeket

Fotó: Shutterstock

A balesetben megsérült áldozatokat azonnal a kórházba szállították. Az elkövető nem állt alkoholos befolyásoltság alatt, azonban a drogtesztje pozitív eredményt mutatott.

Az elütött férfi súlyos sérüléseket szenvedett

A sofőr ellen közúti baleset gondatlan okozása miatt indult büntetőeljárás.

Rendkívül fontos, hogy soha ne üljünk a volán mögé tudatmódosító szer befolyása alatt. Még a kis mennyiségben fogyasztott alkohol is csökkenti a koncentrációt, az ittas állapot könnyen tragédiát idéz elő. Ez történt egy férfivel is, aki részegen ült volán mögé egy akasztói ünnepség után. Frontális ütközés lett a megrázó történet vége, a tragédia emberéletet követelt.