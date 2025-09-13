Hírlevél

Donald Trump nagyon keményet odadörrentett Putyinnak

embercsempészet

Ezek voltak a migrációs válság legsötétebb napjai

Tíz éve csúcsosodott ki Európában az egyik legnagyobb migrációs hullám, a magyar határokon is ezrek várták, hogy beengedjük őket. Aranykorát élte az embercsempészet.
embercsempészet migráns 2015 migrációs válság Európa

Tíz évvel ezelőtt, 2015 augusztusának végén és szeptember elején érte el csúcspontját az Európába irányuló migrációs hullám. A tömeges vándorlás számos tragédiát hozott magával, amelyek emléke máig meghatározó. Az embercsempészet ekkorra már kiterjedt iparággá vált, és sok bevándorló életét követelte, gyakran súlyos, olykor megrázó körülmények között - emlékezett vissza a Baon.hu

Fotó: Szakony Attila

Embercsempészet bármilyen áron

Az embercsempészek minden eszközt bevetve szállították a menekülteket, pénzért cserébe. A Baon.hu visszatekintésének alapját a Petőfi Népe 2015 augusztusi és szeptemberi lapszámaiban megjelent tudósítások szolgáltatták. 2015. augusztus 28-án egy román embercsempész szenvedett balesetet, miközben 40 menekültet szállított, és a furgonja az autópályán felborult. 

A férfi feladata a bevándorlók Nyugat-Európába juttatása volt, amiért 200 euró járt volna neki.

Az embercsempészt elfogták, a menekültek közül hatra a kórházban találtak rá. A bíróság és 1 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte a férfit és 3 évre kitiltotta az országból. 2016. szeptember 1-jén Lajosmizsén egy szerb állampolgár 20 menekültet próbált átcsempészni egy átalakított furgon rakterében. A rendőrök az autópályán, Lajosmizsénél fogták el a járművet, amelyet egy 22 éves szerb férfi vezetett.

 A raktérben tíz szír és tíz iraki állampolgárt találtak, a sofőrt őrizetbe vették. 

Több áldozat, egy embercsempész

2015. szeptember 3-án Lajosmizsén egy kocsi az M5-ös autópályán a szalagkorlátnak ütközött. A baleset következtében egy 28 éves, szír férfi kirepült a járműből, átzuhant a szalagkorláton. A holtteste az autótól  mintegy 15 méterre feküdt az árokban. Két másik szír bevándorló megsérült. A járművet vezető embercsempész, a 22 éves szegedi A. A. Mohamed a sérülteket hátrahagyva elmenekült.

Ugyanezen a napon Csongrád megyében egy olyan teherautó ütközött neki egy busznak, amit rendőrök próbálták megállítani. A két embercsempész az ütközés után kiugrott a teherautóból és elmenekült. A járműben 35 bevándorlót találtak, akik mind azt állították, hogy szír állampolgárok, de papírokkal nem tudták ezt igazolni. 

Egy autóval Németországba próbáltak migránsokat elvinni Budapestről. A rendőrök ellenőrizték a kocsit, amelyben három szír és három magyar utazott. Ezek a szír állampolgárok is jogtalanul tartózkodtak Magyarország területén.

Az Európát megrengető halálkamion esete

2015. augusztus 25-én viszont megtörtént Európa egyik legsúlyosabb embercsempészettel kapcsolatos tragédiája. Parndorf közelében az osztrák A4-es autópálya leállósávjában egy elhagyott teherautó állt, amelyben 71 menekült – férfiak, nők és gyermekek – holttestére bukkantak a hatóságok. Az áldozatok főként Szíriából, Irakból és Afganisztánból jöttek, és Magyarországon keresztül próbáltak Nyugat-Európába jutni. A járművet egy embercsempész-hálózat működtette, amely szervezetten szállította a bevándorlókat a balkáni útvonalon. 

A tragédia oka az volt, hogy a zsúfolt, légmentesen lezárt raktérben nem jutott elég levegő az embereknek, ami miatt egytől-egyik mefulladtak.

A tragédia óriási nemzetközi vihart kavart és rávilágított az embercsempészet súlyosságára, a migrációs válság árnyoldalára. A nyomozás során fény derült arra, hogy a bűnszervezet tagjai többször életveszélyes körülmények között szállítottak illegális bevándorlókat.

Az osztrák és magyar hatóságok együttműködésének köszönhetően a bűnszervezet több tagját sikerült bíróság elé állítani. Közülök többen kaptak súlyos, akár életfogytig tartó börtönbüntetést, ezzel is felhívva a figyelmet: az embercsempészet nem csak illegális, de legtöbb esetben életeket is követel. A ,,halálkamion" a szervezett bűnözés elleni fellépés és az elrettentés szimbóluma lett.

Az Origo.hu cikkében Czukor Gergely rendőr alezredes arról beszél, az embercsempészet a fegyver- és drogcsempészetet is megelőzheti profitban.

 

 

 

 

