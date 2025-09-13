Ezek voltak a migrációs válság legsötétebb napjai

Tíz évvel ezelőtt, 2015 augusztusának végén és szeptember elején érte el csúcspontját az Európába irányuló migrációs hullám. A tömeges vándorlás számos tragédiát hozott magával, amelyek emléke máig meghatározó. Az embercsempészet ekkorra már kiterjedt iparággá vált, és sok bevándorló életét követelte, gyakran súlyos, olykor megrázó körülmények között - emlékezett vissza a Baon.hu

Az embercsempészet rengeteg ember életét követelte a 2015-ös migrációs hullám idején

Fotó: Szakony Attila

Embercsempészet bármilyen áron

Az embercsempészek minden eszközt bevetve szállították a menekülteket, pénzért cserébe. A Baon.hu visszatekintésének alapját a Petőfi Népe 2015 augusztusi és szeptemberi lapszámaiban megjelent tudósítások szolgáltatták. 2015. augusztus 28-án egy román embercsempész szenvedett balesetet, miközben 40 menekültet szállított, és a furgonja az autópályán felborult.

A férfi feladata a bevándorlók Nyugat-Európába juttatása volt, amiért 200 euró járt volna neki.

Az embercsempészt elfogták, a menekültek közül hatra a kórházban találtak rá. A bíróság és 1 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte a férfit és 3 évre kitiltotta az országból. 2016. szeptember 1-jén Lajosmizsén egy szerb állampolgár 20 menekültet próbált átcsempészni egy átalakított furgon rakterében. A rendőrök az autópályán, Lajosmizsénél fogták el a járművet, amelyet egy 22 éves szerb férfi vezetett.

A raktérben tíz szír és tíz iraki állampolgárt találtak, a sofőrt őrizetbe vették.

Több áldozat, egy embercsempész

2015. szeptember 3-án Lajosmizsén egy kocsi az M5-ös autópályán a szalagkorlátnak ütközött. A baleset következtében egy 28 éves, szír férfi kirepült a járműből, átzuhant a szalagkorláton. A holtteste az autótól mintegy 15 méterre feküdt az árokban. Két másik szír bevándorló megsérült. A járművet vezető embercsempész, a 22 éves szegedi A. A. Mohamed a sérülteket hátrahagyva elmenekült.

Ugyanezen a napon Csongrád megyében egy olyan teherautó ütközött neki egy busznak, amit rendőrök próbálták megállítani. A két embercsempész az ütközés után kiugrott a teherautóból és elmenekült. A járműben 35 bevándorlót találtak, akik mind azt állították, hogy szír állampolgárok, de papírokkal nem tudták ezt igazolni.