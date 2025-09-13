Ezek voltak a migrációs válság legsötétebb napjai

Tíz évvel ezelőtt, 2015 augusztusának végén és szeptember elején érte el csúcspontját az Európába irányuló migrációs hullám. A tömeges vándorlás számos tragédiát hozott magával, amelyek emléke máig meghatározó. Az embercsempészet ekkorra már kiterjedt iparággá vált, és sok bevándorló életét követelte, gyakran súlyos, olykor megrázó körülmények között - emlékezett vissza a Baon.hu
Az embercsempészek minden eszközt bevetve szállították a menekülteket, pénzért cserébe. A Baon.hu visszatekintésének alapját a Petőfi Népe 2015 augusztusi és szeptemberi lapszámaiban megjelent tudósítások szolgáltatták. 2015. augusztus 28-án egy román embercsempész szenvedett balesetet, miközben 40 menekültet szállított, és a furgonja az autópályán felborult.
A férfi feladata a bevándorlók Nyugat-Európába juttatása volt, amiért 200 euró járt volna neki.
Az embercsempészt elfogták, a menekültek közül hatra a kórházban találtak rá. A bíróság és 1 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte a férfit és 3 évre kitiltotta az országból. 2016. szeptember 1-jén Lajosmizsén egy szerb állampolgár 20 menekültet próbált átcsempészni egy átalakított furgon rakterében. A rendőrök az autópályán, Lajosmizsénél fogták el a járművet, amelyet egy 22 éves szerb férfi vezetett.
A raktérben tíz szír és tíz iraki állampolgárt találtak, a sofőrt őrizetbe vették.
2015. szeptember 3-án Lajosmizsén egy kocsi az M5-ös autópályán a szalagkorlátnak ütközött. A baleset következtében egy 28 éves, szír férfi kirepült a járműből, átzuhant a szalagkorláton. A holtteste az autótól mintegy 15 méterre feküdt az árokban. Két másik szír bevándorló megsérült. A járművet vezető embercsempész, a 22 éves szegedi A. A. Mohamed a sérülteket hátrahagyva elmenekült.
Ugyanezen a napon Csongrád megyében egy olyan teherautó ütközött neki egy busznak, amit rendőrök próbálták megállítani. A két embercsempész az ütközés után kiugrott a teherautóból és elmenekült. A járműben 35 bevándorlót találtak, akik mind azt állították, hogy szír állampolgárok, de papírokkal nem tudták ezt igazolni.
Egy autóval Németországba próbáltak migránsokat elvinni Budapestről. A rendőrök ellenőrizték a kocsit, amelyben három szír és három magyar utazott. Ezek a szír állampolgárok is jogtalanul tartózkodtak Magyarország területén.
2015. augusztus 25-én viszont megtörtént Európa egyik legsúlyosabb embercsempészettel kapcsolatos tragédiája. Parndorf közelében az osztrák A4-es autópálya leállósávjában egy elhagyott teherautó állt, amelyben 71 menekült – férfiak, nők és gyermekek – holttestére bukkantak a hatóságok. Az áldozatok főként Szíriából, Irakból és Afganisztánból jöttek, és Magyarországon keresztül próbáltak Nyugat-Európába jutni. A járművet egy embercsempész-hálózat működtette, amely szervezetten szállította a bevándorlókat a balkáni útvonalon.
A tragédia oka az volt, hogy a zsúfolt, légmentesen lezárt raktérben nem jutott elég levegő az embereknek, ami miatt egytől-egyik mefulladtak.
A tragédia óriási nemzetközi vihart kavart és rávilágított az embercsempészet súlyosságára, a migrációs válság árnyoldalára. A nyomozás során fény derült arra, hogy a bűnszervezet tagjai többször életveszélyes körülmények között szállítottak illegális bevándorlókat.
Az osztrák és magyar hatóságok együttműködésének köszönhetően a bűnszervezet több tagját sikerült bíróság elé állítani. Közülök többen kaptak súlyos, akár életfogytig tartó börtönbüntetést, ezzel is felhívva a figyelmet: az embercsempészet nem csak illegális, de legtöbb esetben életeket is követel. A ,,halálkamion" a szervezett bűnözés elleni fellépés és az elrettentés szimbóluma lett.
Az Origo.hu cikkében Czukor Gergely rendőr alezredes arról beszél, az embercsempészet a fegyver- és drogcsempészetet is megelőzheti profitban.