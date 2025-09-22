Egy egész család akart megélni a 17 éves lány testéből

Az emberkereskedelem középpontjában álló férfi a börtönből való szabadulása után kezdett élettársi kapcsolatba egy 17 éves lánnyal. Az ügyészség közleménye szerint a kapcsolat rövid időn belül erőszakossá vált: a férfi fenyegetéssel és bántalmazással kényszerítette a fiatalkorút prostitúcióra. A lánytól elvette személyes iratait, telefonját és pénzét, folyamatosan ellenőrizte minden mozdulatát, ezzel teljesen kiszolgáltatott helyzetbe hozva őt - számolt be róla a Bama.hu.

Rabszolgaként tartottak egy 17 éves lányt Pécsen – családtagok is részt vettek az emberkereskedelemben

Fotó: freepik.com

Családtagok is segédkeztek az emberkereskedelemben

A férfi családtagjai is aktívan részt vettek a kizsákmányolásban: az anyja felügyelte az áldozatot, és néha Budapestre vitte férfiakhoz, míg a testvére fotókat készített a hirdetésekhez, valamint fogadta az érdeklődők hívásait. A 17 éves lány végül egy ügyfél segítségével tudott elmenekülni, azután feljelentést tett az ügyben.

Az első fokon eljáró Pécsi Törvényszék mindhárom vádlottat bűnösnek találta emberkereskedelem és kényszermunka bűntettében. A bíróság 3–6 év közötti börtönbüntetést szabott ki rájuk, és eltiltotta őket a közügyektől. A Pécsi Fellebbviteli Ügyészség szigorúbb ítéletet kért, kiemelve a fiatalkorú sértett védelmének fontosságát.

A családtagok részvétele különösen súlyosbító tényezőnek számít. A Pécsi Ítélőtábla másodfokon dönt a büntetések véglegesítéséről. Az eset ismét ráirányította a figyelmet az emberkereskedelem és a kényszermunka elleni hatékony küzdelemre, legutóbb szintén egy pécsi bandát sikerült elkapni, akik kiskorúak futtatásából próbálták összeszedni egy horvát nyaralás árát. Részletek az Origo.hu cikkében.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.