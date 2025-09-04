Emberkereskedelem hálójába került a nő: egy autót ért az élete

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség súlyosabb büntetést indítványozott annak a szegedi férfinak és társainak, akiket emberkereskedelem miatt ítéltek el. Az ügy másodfokon folytatódik.

Emberkereskedelem áldozata lett egy autó miatt.

Fotó: Shutterstock

Emberkereskedelem áldozata lett egy nő, mikor drogos párja autót akart

A Gyulai Törvényszék első fokú ítélete szerint egy kábítószerfüggő férfi 2017-ben eladta a barátnőjét egy szegedi párnak egy személyautóért cserébe. A nő rájött, hogy eladták, de futtatói bántalmazták, és Szegeden, majd külföldön is prostitúcióra kényszerítették. A nő teljes keresetét elvették.

Később egy másik magyar futtató befolyása alá került, akit megmentőjének hitt, de ő is elvette tőle minden bevételét. Végül egy külföldi férfi segítségével sikerült megszöknie.

Felelniük kell a bűnösöknek

A Gyulai Törvényszék emberkereskedelem és kitartottság bűntettében találta bűnösnek az elkövetőket. A nőt eladó férfit kábítószer-birtoklásért is elítélték, és 5–7 év közötti fegyházbüntetést, valamint közügyektől való eltiltást kapott. Két női vádlott felfüggesztett börtönbüntetéssel megúszta.

Az ítélet nem jogerős: az ügyészség súlyosítást, a védelem pedig enyhítést vagy felmentést kért. A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a bűncselekmények súlyossága miatt indokolt a szigorúbb ítélet. Az ügy másodfokon a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.

Sajnos nemrégiben gyerekek estek az emberkereskedelem áldozatául, erről bővebben olvashatnak az Origo.hu oldalán.