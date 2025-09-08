Dráma Budapesten: halálra szúrtak egy férfit a VII. kerületben

Drámai bejelentés érkezett a rendőrségre hétfőn a hajnali órákban. A rendőrség emberölés ügyében nyomoz – tette közzé a Bors.

A rendőrök a helyszínen fogták el az emberölés gyanúsítottját

Fotó: illusztráció/Rendészeti Államtitkárság

Emberöléssel gyanúsítják

A bejelentést hétfő hajnalban, 04 óra 13 perckor érkezett, mely szerint egy erzsébetvárosi lakásban megszúrtak egy férfit. A rendőrség kivonult a helyszínre, ahol egy 34 éves személyt találtak, akit őrizetbe vettek.

Jelenleg a helyszíni szemle és a gyanúsított kihallgatása folyamatban van, a rendőrség emberölés bűntett gyanúja ügyében nyomoz.

