Saját nővérét szúrta halálra a férfi a gyerek szeme láttára

A rendőrség információi szerint szeptember 13-án szombaton, délután négy óra körül érkezett a riasztás. Egy férfi jelentette be, hogy testvérét holtan találta közös otthonukban. A nyomozók hamar kiderítették, hogy a 40 éves nő halála nem baleset volt, hanem emberölés - adta hírül a Nool.hu. Miután a rendőrség megállapította az idegenkezűséget, hamarosan a 43 éves bejelentő lett a gyanúsított, a férfit őrizetbe is vették.

Az Ecsegen történt emberölés gyanúja hamar beigazolódott

Fotó: police.hu

Vérfagyasztó veszekedés

Az igazán megdöbbentő részletek csak később derültek ki. A településen élők elmondása szerint a testvérpár gyakran veszekedett, ezúttal azonban a szóváltás halálos tragédiába torkollott, a férfi kést ragadott és leszúrta testvérét. A falubeliek még most sem tudják felfogni hogyan történhetett meg ekkora szörnyűség.

"Ilyen békés helyen ilyesmi? El sem hisszük!"

- mondta az egyik helyi lakos.

Az emberölés szemtanúja egy nyolc éves kislány lehetett

A 40 éves nő nemrég még súlyos egészségügyi problémával küzdött, daganatos betegségből gyógyult fel. Új esélyt kapott az élettől, amit leginkább kislányának szentelt, akit egyedül nevelt. Most pont ez a 8 év körüli kislány lehetett a tragédia egyik szemtanúja. Sajtóinformációk szerint a gyerek otthon volt a leszámolás idején, így könnyen lehet, hogy mindent látott.

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntettének gyanúja miatt indított eljárást és szakértők bevonásával vizsgálja a részleteket. A gyanúsított őrizetben van, de minden jel arra mutat, hogy a családi viszályból lett végzetes késelés miatt bíróság elé kell állnia.

Sajnos nem ez volt az egyetlen gyilkosság a hétvégén: mint arról szombaton az Origo.hu is beszámolt, péntek este két férfi esett egymásnak. A rendőrség szerint a 60 éves gyanúsított mellkason szúrta 30 éves ismerősét, aki a helyszínen szörnyethalt.