eperfa

Eperfa zuhant egy emberek lakta ház tetejére

Kettéhasadt egy óriási fa Debrecenben. Az eperfa egyik fele súlyos károkot okozott egy lakóépületben, másik fele egy melléképületre dőlt.
eperfaDebrecentűzkatasztrófabalesettűzoltók

A szerencsétlen baleset kedden történt a debreceni Erdőpuszta utcában, ahol az eperfa komoly károkat okozott egy emberek lakta házban. 

eperfa
Eperfa szakította be a lakóépület tetejét Fotó: Napló-archív

A hivatásos tűzoltók láncfűrész segítségével vágták ki a fát, arról még nincs információ, hogy a természeti katasztrófa milyen mértékű anyagi kárt okozott, illetve, hogy mi lesz a ház lakóközösségével. 

Nem csak az eperfa kivágásában volt szükség hivatásos segítségre

Nyírmártonfalván is szerencsétlen baleset történt, több ága is leszakadt egy fának a Petőrész tanyánál. Az ágak a közúti forgalomra is veszélyt jelentettek. Szerencsére a tűzoltók hamar megoldották a problémát. Szintén kiálló faágak veszélyeztették a forgalmat a debreceni Honvéd utcában. A hivatásos tűzoltók itt is sikeren eltávolították a veszélyes ágakat. 

A veszélyes fák mellett szabadtéri tüzek is okot adtak az aggodalomra

A debreceni hivatásos tűzoltók, valamint a létavértesi önkormyányzati tűzoltók szolgálatára is szükség volt Létavértes közelében. Ezer négyzetméteren tombolt a tűz, felgyulladt egy búzatároló.  A tűzoltók vízsugárral, és kéziszerszámokkal fékezték meg a tüzet. 

Szintén szakemberi beavatkozásra volt szükség a bárándi Sziget utcában, ahol száraz avar és gaz égett. 

A napokban számos tűz eset történt, Ebes külterületén a hajdúszoboszlói tűzoltóság riasztására volt szükség, mert füstölni kezdett egy kombájn. 

A történtekről részletes tájékoztatást adott a Haon.hu

A napokban megnövekedett a tűzeseteket száma, érdemes fokozott óvatosággal eljárni. Az m7-esen hatalmas lángok tomboltak, leállt a forgalom. 

 

 

