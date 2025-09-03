Eperfa zuhant egy emberek lakta ház tetejére

A szerencsétlen baleset kedden történt a debreceni Erdőpuszta utcában, ahol az eperfa komoly károkat okozott egy emberek lakta házban.

Eperfa szakította be a lakóépület tetejét Fotó: Napló-archív

A hivatásos tűzoltók láncfűrész segítségével vágták ki a fát, arról még nincs információ, hogy a természeti katasztrófa milyen mértékű anyagi kárt okozott, illetve, hogy mi lesz a ház lakóközösségével.

Nem csak az eperfa kivágásában volt szükség hivatásos segítségre

Nyírmártonfalván is szerencsétlen baleset történt, több ága is leszakadt egy fának a Petőrész tanyánál. Az ágak a közúti forgalomra is veszélyt jelentettek. Szerencsére a tűzoltók hamar megoldották a problémát. Szintén kiálló faágak veszélyeztették a forgalmat a debreceni Honvéd utcában. A hivatásos tűzoltók itt is sikeren eltávolították a veszélyes ágakat.

A veszélyes fák mellett szabadtéri tüzek is okot adtak az aggodalomra

A debreceni hivatásos tűzoltók, valamint a létavértesi önkormyányzati tűzoltók szolgálatára is szükség volt Létavértes közelében. Ezer négyzetméteren tombolt a tűz, felgyulladt egy búzatároló. A tűzoltók vízsugárral, és kéziszerszámokkal fékezték meg a tüzet.

Szintén szakemberi beavatkozásra volt szükség a bárándi Sziget utcában, ahol száraz avar és gaz égett.

A napokban számos tűz eset történt, Ebes külterületén a hajdúszoboszlói tűzoltóság riasztására volt szükség, mert füstölni kezdett egy kombájn.

A történtekről részletes tájékoztatást adott a Haon.hu

A napokban megnövekedett a tűzeseteket száma, érdemes fokozott óvatosággal eljárni. Az m7-esen hatalmas lángok tomboltak, leállt a forgalom.