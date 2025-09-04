Épülettűz követelt emberéletet Borsodban

Egy ember meghalt, amikor szerdán késő este kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy korábban vendéglátóhelyként üzemelő épület a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Pácinban - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-t az épülettűzről.

Mozgásában korlátozott férfi vesztette életét az épülettűzben

Fotó: MW (illusztráció)

Nem menekülhetett az épülettűz áldozata

A száz négyzetméter alapterületű faszerkezetű épületben felcsapó lángokat a tűzoltók megfékezték. Eközben az ingatlanban egy középkorú, mozgásában korlátozott embert találtak, akinek az életét a gyors beavatkozás ellenére sem sikerült megmenteni. A tűz keletkezési körülményeinek feltárása érdekében a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít.

Az Origo is megírta, hogy augusztus 31-én éjjel tűz ütött ki egy XV. kerületi panelház 6. emeletén. A hatóságok két női holttestet, anyát és lányát találtak a helyszínen Egyikük kiugrott a 6. emeletről, a másik nő földi maradványaira a tűzoltók a lakásban bukkantak rá. A rejtélyes lakástűzről bővebben itt olvashat.