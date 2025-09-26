Családi balhé az óvodában: még az óvónőre is rátámadtak

Nem mindennapi jelenet zajlott le áprilisban egy borsodi óvodában. A vádlott összefutott testvérével, akivel korábbi sérelmei okán szóváltásba keveredett, végül a vita brutális erőszakhoz vezetett. A családi balhé alkalmával a vádlott pofon ütötte a testvérét, megtépte a haját, és testszerte ütlegelte. Az óvoda vezetőhelyettese és egyik óvodapedagógusa észlelte a történéseket, és megpróbálták leállítani a csetepatét – írta meg a Boon.hu.

Az erőszakos elkövető testvérét pofon vágta, tépte a haját, és több ponton is megütötte

A fotó illusztráció: Bangor First Steps Learning

Az erőszakos testvér ellenállt

A két nő megpróbálta a vádlottat eltávolítani a testvére közeléből, a vádlott azonban ellenállt. Egyiküket a mellkasánál két kézzel meglökte, kolléganőjének pedig a bal alkarjára ütött. Miközben a vezetőhelyettes óvónő a vádlottat az intézmény épületéből kifelé tolta, a vádlott pofon vágta őt.

Szerencsére az óvoda alkalmazottai nem szenvedtek sérülést, az elkövetővel szemben viszont közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt emeltek vádat. A Szerencsi Járási Ügyészség próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt a bíróságnak.

