Kapcsolati erőszak botránkoztatott meg egy borsodi kistelepülést. Súlyos büntetéssel kell számolnia a feleségét hónapokig terrorban tartó férfinak -írta meg a Borsonline.hu.

Az erőszakot elkövető férfit letartóztatták

Fotó: Kindel Media/Pexels.com

A Miskolci Törvényszék hozta nyilvánosságra a bűnesetet, hogy bemutassa a kapcsolati erőszak árnyékos oldalát. Egy éve telepedett le Magyarországon a holland pár, de a hamar szertefoszlott a leányálombeli vidéki élet képe. Egy olyan életbe keveredett a feleség, amiben minden mozdulata, minden szava félelmet keltett. Tisztában volt azzal, hogy egy aprócska hiba újabb vezethet.

A kapcsolati erőszak vége brutális tragédia lehetett volna

Egész napos vitatkozás után a holland férfi kijelentette, hogy megöli a feleségét. Benzint locsolt a padlóra, amivel a menekülő felesége lábszárát is leöntötte. A nő sikoltozva próbált kijutni a házból, de a férje követte, és megpróbálta házon belül tartani. Meg is ütötte a nőt, aki végül a nő sikeresen kiszabadult a férje "karmai közül", és a nyári konyhába menekült.

A férfi utána ment és kijelentette, hogy végez mindkettőjükkel.

A feleség átmászott a kerítésen és segítséget kért a szomszédoktól. Eközben a férfi megpróbált öngyilkos lenni. A földön feküdt és felvágta az ereit, így találtak rá a rendőrök. Megmentették.

A Miskolci Járásbíróság egy hónapra elrendelte a holland férfi letartóztatását emberölés előkészülete és személyi szabadság megsértésével elkövetett kapcsolati erőszak miatt.

Egy Tamásiban élő férfi 12 késszúrással végezte ki a volt élettársát, és egy cseppnyi megbánást sem mutatott a bíróságon. Életfogytig tartó fegyházat kért rá a főügyészség a gyilkosság brutalitása miatt.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.