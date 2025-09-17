Döntött a bíróság a magyar lányokat megerőszakoló marokkói migránsok ügyében

Sebastiano Ardita, Catania ügyészhelyettese az MTI-nek adott tájékoztatást. Eszerint a Szicíliában, magyar nők ellen elkövetett csoportos szexuális erőszakkal vádolt marokkói állampolgárok az eset óta őrizetben vannak. Hozzátette, hogy a jogerős ítélet után teljes büntetésüket le kell majd tölteniük - írta a Beol.hu.

Döntöttek a magyar lányokat megerőszakoló marokkói migránsokról

Fotó: AFP (Illusztráció)

Megszólaltak az erőszaktevők ügyében

Sebastiano Ardita hangsúlyozta, hogy az olasz hatóságok, beleértve az ügyészségeket és a bíróságokat is, kiemelt figyelemmel kezelik a szexuális erőszakkal kapcsolatos eseteket. Éppen ezért, a magyar nők sérelmére elkövetett erőszak ügyében várhatóan egy éven belül megszületik a bírósági ítélet.

A cataniai ügyészhelyettes megerősítette a helyi rendőrség korábbi tájékoztatását, miszerint a bűncselekménnyel gyanúsított férfiak

marokkói származásúak, és nincsen tartózkodási engedélyük.

A férfiak őrizetbe vétele után az ügyészség csoportos szexuális erőszak miatt emelt vádat ellenük. A vizsgálóbíró a súlyos vádakra való tekintettel azonnal elrendelte letartóztatásukat, előzetes tárgyalás megtartása nélkül. Az áldozatok ezzel egy időben feljelentést tettek, a hatóságok pedig haladéktalanul meghallgatták őket.

A vádak szerint:

elrabolták a lányokat,

droghasználatra kényszerítették őket,

szexuális erőszakot követtek el velük szemben.

Catania ügyészhelyettese szerint súlyosító tényezőnek számít, hogy a marokkói származású férfiak illegálisan tartózkodtak az országban. Hozzátette, hogy a vádlottak kérhetik az ügyük gyorsított eljárásban történő lefolytatását. Elítélésük esetén a börtönbüntetést Olaszországban kell letölteniük. Az egyetlen kivétel az lehet, ha kiadatásuk esetén származási országuk garantálja, hogy a teljes büntetést hazájukban is letöltik.

Vallomást tettek a magyar lányok a csoportos nemi erőszakkal vádolt három marokkói migráns ellen

Fotó: Bors

Akaratuk ellenére kényszerítették őket drogfogyasztásra

Az olasz sajtó beszámolói szerint a bűncselekmény augusztus végén történt. A két magyar turista a tengerpart közelében elfogadott egy fuvart a szállásukra két ismeretlen férfitól. Ők azonban egy elhagyatott helyre vitték őket, ahol csatlakozott hozzájuk egy harmadik társuk.

A fiatal nők akaratuk ellenére kokaint fogyasztottak, majd szexuális cselekményekre is sor került.

Az egyik áldozat azonban lélekjelenlétét megőrizve, a támadók tudta nélkül, segítséget tudott kérni a testvérétől. Azt színlelve, mintha az anyját hívná fel, a telefonba suttogva közölte a testvérével, hogy veszélyben van, és megadta az elkövetők furgonjának rendszámát is.