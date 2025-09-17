Döntött a bíróság a magyar lányokat megerőszakoló marokkói migránsok ügyében

Sebastiano Ardita, Catania ügyészhelyettese az MTI-nek adott tájékoztatást. Eszerint a Szicíliában, magyar nők ellen elkövetett csoportos szexuális erőszakkal vádolt marokkói állampolgárok az eset óta őrizetben vannak. Hozzátette, hogy a jogerős ítélet után teljes büntetésüket le kell majd tölteniük - írta a Beol.hu.
Sebastiano Ardita hangsúlyozta, hogy az olasz hatóságok, beleértve az ügyészségeket és a bíróságokat is, kiemelt figyelemmel kezelik a szexuális erőszakkal kapcsolatos eseteket. Éppen ezért, a magyar nők sérelmére elkövetett erőszak ügyében várhatóan egy éven belül megszületik a bírósági ítélet.
A cataniai ügyészhelyettes megerősítette a helyi rendőrség korábbi tájékoztatását, miszerint a bűncselekménnyel gyanúsított férfiak
marokkói származásúak, és nincsen tartózkodási engedélyük.
A férfiak őrizetbe vétele után az ügyészség csoportos szexuális erőszak miatt emelt vádat ellenük. A vizsgálóbíró a súlyos vádakra való tekintettel azonnal elrendelte letartóztatásukat, előzetes tárgyalás megtartása nélkül. Az áldozatok ezzel egy időben feljelentést tettek, a hatóságok pedig haladéktalanul meghallgatták őket.
A vádak szerint:
Catania ügyészhelyettese szerint súlyosító tényezőnek számít, hogy a marokkói származású férfiak illegálisan tartózkodtak az országban. Hozzátette, hogy a vádlottak kérhetik az ügyük gyorsított eljárásban történő lefolytatását. Elítélésük esetén a börtönbüntetést Olaszországban kell letölteniük. Az egyetlen kivétel az lehet, ha kiadatásuk esetén származási országuk garantálja, hogy a teljes büntetést hazájukban is letöltik.
Az olasz sajtó beszámolói szerint a bűncselekmény augusztus végén történt. A két magyar turista a tengerpart közelében elfogadott egy fuvart a szállásukra két ismeretlen férfitól. Ők azonban egy elhagyatott helyre vitték őket, ahol csatlakozott hozzájuk egy harmadik társuk.
A fiatal nők akaratuk ellenére kokaint fogyasztottak, majd szexuális cselekményekre is sor került.
Az egyik áldozat azonban lélekjelenlétét megőrizve, a támadók tudta nélkül, segítséget tudott kérni a testvérétől. Azt színlelve, mintha az anyját hívná fel, a telefonba suttogva közölte a testvérével, hogy veszélyben van, és megadta az elkövetők furgonjának rendszámát is.
A bejelentés után a nő testvére eltűntként jelentette az áldozatokat, és aktivált egy telefonos nyomkövető szolgáltatást, amellyel sikerült behatárolni a mobiltelefon helyzetét. A rendőrség a telefonos információk és a rendszám alapján a nyomukra bukkant. A két nőt egy tengerparti részen találták meg, a furgonnal úton lévő gyanúsítottakat pedig a település idegenrendészete fogta el. A három férfit szexuális erőszak és kábítószerrel való visszaélés gyanújával tartóztatták le.
Az eseményeket nyomon követhették az Origo.hu oldalán az eltűnésüktől egészen a jelenlegi ítélethozatalig.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.