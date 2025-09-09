Hírlevél

Rendkívüli

Putyin megfenyegette Brüsszelt

erőszak

Sokkoló: ezt élhetik át a migránsok által Olaszországban csoportosan megerőszakolt magyar lányok

A Szicília idilli partjainál nyaraló magyar lányok egy szempillantás alatt áldozatokká váltak. A korukat ugyan nem közölte az olasz sajtó, de az biztos, hogy fiatalok, talán még 18 évesek sincsenek. A csoportos nemi erőszak a magyar és az olasz közvéleményt is megrázta. A politikusok szigorú büntetést követelnek, az ügyvédek hosszú börtönéveket jósolnak, a pszichológusok pedig a trauma feldolgozásának nehézségeiről beszélnek. Az Origónak adott interjút egy klinikai gyermek szakpszichológus, aki nem a konkrét ügyről, hanem általánosságban beszélt a sebekről, amiket a megerőszakolt gyerekek szereznek.
Két magyar turista szeptember elején Szicíliában nyaralt, amikor egy furgon megközelítette őket Catania közelében. A barátságosnak tűnő fiatal férfiak fuvart ajánlottak, de a szállás helyett egy félreeső helyre vitték őket. Ott egy harmadik férfi is csatlakozott hozzájuk és elkezdődött a fiatal lányok legborzasztóbb rémálma, a csoportos erőszak – foglalta össze a Borsonline.hu.

erőszak,migráns,Szicília,nyaralás
Az erőszak után a rendőrök elfogták a gyanúsítottakat - Forrás: YouTube

Az Olaszországban illegálisan tartózkodó marokkói férfiak nemcsak megerőszakolták a magyar lányokat, 

hanem kokain fogyasztására is kényszerítették őket. 

Az egyik lánynak volt annyi lélekjelenléte, hogy üzenetet küldjön a testvérének, akinek sikerült elmondania a bűnöző migránsok kocsijának rendszámát és a tartózkodásuk helyét. Ennek köszönhetően a rendőrök rövid időn belül rátaláltak a furgonra, és letartóztatták a 21, 22 és 24 éves elkövetőket.

Erőszak és migráció

Az ügy hatalmas felháborodást váltott ki Olaszországban. A Liga Párt képviselői kemény hangon szólaltak meg, mondván, hogy az illegális bevándorlás a közbiztonság romlásához vezetett, és teljességgel elfogadhatatlan az, hogy a turisták félelemben éljenek.

Szégyen, hogy a magyar lányok ilyen borzalmakat éltek át nálunk. Az elkövetőket a legszigorúbb büntetéssel kell sújtani!

– mondta Vincenzo Figuccia, a párt regionális képviselője.

Simone Billi parlamenti képviselő még ennél is tovább ment. Ő úgy fogalmazott, hogy

az ilyen erőszakos bűncselekmények nemcsak a nők testét és lelkét teszik tönkre, hanem Olaszország nemzetközi hírnevét is rombolják.

A Liga a zéró tolerancia elvét hirdeti és egyenesen kémia kasztrációt javasol az erőszaktevőknek.

Mit mond a jog?

Massimiliano Scaringella római ügyvéd szerint sincs kegyelem. 

Az ilyen esetekért Olaszországban 8-12 év börtön jár.

  • Súlyosbító körülmény, hogy a lányokat bedrogozták és elrabolták, így ezekkel a cselekedetekkel csak halmozódik a bűncselekmény.
  • A mostani ügyben valószínű, hogy az elkövetők gyorsított eljárást fognak kérni, ami enyhébb büntetést jelenthet, de az teljesen biztos, hogy még így is hosszú időre rács mögé kerülnek, utána pedig kitoloncolás vár rájuk.
  • Az ügyvéd szerint az áldozatok kártérítésre is jogosultak, de azt aligha fogják megkapni az elkövetőktől, az olasz állam azonban segélyalappal kívánja támogatni a bántalmazottakat.

Több országban is megerőszakoltak már magyar lányokat

Nem az olasz az első, amelyben magyar nők, lányok válnak szexuális erőszaktevők áldozatává. 2010-ben brutálisan megerőszakoltak két magyart a norvég fővárosban, Oslóban

Amikor a megkötözött áldozatokra rátaláltak, a szemük és a szájuk is le volt ragasztva. 

A hatóságok két szomália migránsra gyanakodtak. 

Tavaly nyáron pedig több mint száz rendőr vett részt egy akcióban, amelynek során elfogtak egy szolnoki családot, akik prostitúcióra kényszeríttek egy fiatal lányt, akit a család egyik tagja rendszeresen megvert, a szexért kapott pénzt pedig elvette tőle. A férfi emellett drogot is árult, aminek a terjesztésében a fiatal lánynak is segítenie kellett.

A pszichológus szemével

Dr. Kalamár Hajnalka klinikai gyermek szakpszichológus lapunk megkeresésére az olasz ügyről nem akart beszélni, de általánosságban elmondta, hogy a fizikai erőszaknál is sokkal nagyobb teher lehet a megalázottság a megerőszakolt fiatal lányok esetében.

Az áldozathibáztatás sajnos gyakori. Általában ez a legegyszerűbb út, mert így nem kell szembenézni azzal a szörnyűséggel, ami történt egy nem kívánt szexuális esemény kapcsán, ráadásul a szégyen és a kiszolgáltatottság érzése sokszor mélyebb sebeket hagy, mint maga az erőszak

– fogalmazta meg a szakember.

A gyógyulás is egy hosszú folyamat, hiszen a trauma feldolgozása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egyszer visszatérhessenek a mindennapokhoz"

– tette hozzá a szakpszichológus. 

Minden olyan esetben, amikor fiatal lányok kénytelenek átélni efféle borzalmat, a nemi erőszak traumáját, alighanem egy teljes élet is kevés ahhoz, hogy feldolgozzák a történteket, ehhez pedig szakember segítségére is szükség van.

 

