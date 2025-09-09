Sokkoló: ezt élhetik át a migránsok által Olaszországban csoportosan megerőszakolt magyar lányok

Két magyar turista szeptember elején Szicíliában nyaralt, amikor egy furgon megközelítette őket Catania közelében. A barátságosnak tűnő fiatal férfiak fuvart ajánlottak, de a szállás helyett egy félreeső helyre vitték őket. Ott egy harmadik férfi is csatlakozott hozzájuk és elkezdődött a fiatal lányok legborzasztóbb rémálma, a csoportos erőszak – foglalta össze a Borsonline.hu.

Az erőszak után a rendőrök elfogták a gyanúsítottakat - Forrás: YouTube

Az Olaszországban illegálisan tartózkodó marokkói férfiak nemcsak megerőszakolták a magyar lányokat,

hanem kokain fogyasztására is kényszerítették őket.

Az egyik lánynak volt annyi lélekjelenléte, hogy üzenetet küldjön a testvérének, akinek sikerült elmondania a bűnöző migránsok kocsijának rendszámát és a tartózkodásuk helyét. Ennek köszönhetően a rendőrök rövid időn belül rátaláltak a furgonra, és letartóztatták a 21, 22 és 24 éves elkövetőket.

Erőszak és migráció

Az ügy hatalmas felháborodást váltott ki Olaszországban. A Liga Párt képviselői kemény hangon szólaltak meg, mondván, hogy az illegális bevándorlás a közbiztonság romlásához vezetett, és teljességgel elfogadhatatlan az, hogy a turisták félelemben éljenek.

Szégyen, hogy a magyar lányok ilyen borzalmakat éltek át nálunk. Az elkövetőket a legszigorúbb büntetéssel kell sújtani!

– mondta Vincenzo Figuccia, a párt regionális képviselője.

Simone Billi parlamenti képviselő még ennél is tovább ment. Ő úgy fogalmazott, hogy

az ilyen erőszakos bűncselekmények nemcsak a nők testét és lelkét teszik tönkre, hanem Olaszország nemzetközi hírnevét is rombolják.

A Liga a zéró tolerancia elvét hirdeti és egyenesen kémia kasztrációt javasol az erőszaktevőknek.

Mit mond a jog?

Massimiliano Scaringella római ügyvéd szerint sincs kegyelem.

Az ilyen esetekért Olaszországban 8-12 év börtön jár.