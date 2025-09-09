Sokkoló: ezt élhetik át a migránsok által Olaszországban csoportosan megerőszakolt magyar lányok

Két magyar turista szeptember elején Szicíliában nyaralt, amikor egy furgon megközelítette őket Catania közelében. A barátságosnak tűnő fiatal férfiak fuvart ajánlottak, de a szállás helyett egy félreeső helyre vitték őket. Ott egy harmadik férfi is csatlakozott hozzájuk és elkezdődött a fiatal lányok legborzasztóbb rémálma, a csoportos erőszak – foglalta össze a Borsonline.hu.
Az Olaszországban illegálisan tartózkodó marokkói férfiak nemcsak megerőszakolták a magyar lányokat,
hanem kokain fogyasztására is kényszerítették őket.
Az egyik lánynak volt annyi lélekjelenléte, hogy üzenetet küldjön a testvérének, akinek sikerült elmondania a bűnöző migránsok kocsijának rendszámát és a tartózkodásuk helyét. Ennek köszönhetően a rendőrök rövid időn belül rátaláltak a furgonra, és letartóztatták a 21, 22 és 24 éves elkövetőket.
Az ügy hatalmas felháborodást váltott ki Olaszországban. A Liga Párt képviselői kemény hangon szólaltak meg, mondván, hogy az illegális bevándorlás a közbiztonság romlásához vezetett, és teljességgel elfogadhatatlan az, hogy a turisták félelemben éljenek.
Szégyen, hogy a magyar lányok ilyen borzalmakat éltek át nálunk. Az elkövetőket a legszigorúbb büntetéssel kell sújtani!
– mondta Vincenzo Figuccia, a párt regionális képviselője.
Simone Billi parlamenti képviselő még ennél is tovább ment. Ő úgy fogalmazott, hogy
az ilyen erőszakos bűncselekmények nemcsak a nők testét és lelkét teszik tönkre, hanem Olaszország nemzetközi hírnevét is rombolják.
A Liga a zéró tolerancia elvét hirdeti és egyenesen kémia kasztrációt javasol az erőszaktevőknek.
Massimiliano Scaringella római ügyvéd szerint sincs kegyelem.
Az ilyen esetekért Olaszországban 8-12 év börtön jár.
Nem az olasz az első, amelyben magyar nők, lányok válnak szexuális erőszaktevők áldozatává. 2010-ben brutálisan megerőszakoltak két magyart a norvég fővárosban, Oslóban.
Amikor a megkötözött áldozatokra rátaláltak, a szemük és a szájuk is le volt ragasztva.
A hatóságok két szomália migránsra gyanakodtak.
Tavaly nyáron pedig több mint száz rendőr vett részt egy akcióban, amelynek során elfogtak egy szolnoki családot, akik prostitúcióra kényszeríttek egy fiatal lányt, akit a család egyik tagja rendszeresen megvert, a szexért kapott pénzt pedig elvette tőle. A férfi emellett drogot is árult, aminek a terjesztésében a fiatal lánynak is segítenie kellett.
Dr. Kalamár Hajnalka klinikai gyermek szakpszichológus lapunk megkeresésére az olasz ügyről nem akart beszélni, de általánosságban elmondta, hogy a fizikai erőszaknál is sokkal nagyobb teher lehet a megalázottság a megerőszakolt fiatal lányok esetében.
Az áldozathibáztatás sajnos gyakori. Általában ez a legegyszerűbb út, mert így nem kell szembenézni azzal a szörnyűséggel, ami történt egy nem kívánt szexuális esemény kapcsán, ráadásul a szégyen és a kiszolgáltatottság érzése sokszor mélyebb sebeket hagy, mint maga az erőszak
– fogalmazta meg a szakember.
A gyógyulás is egy hosszú folyamat, hiszen a trauma feldolgozása nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egyszer visszatérhessenek a mindennapokhoz"
– tette hozzá a szakpszichológus.
Minden olyan esetben, amikor fiatal lányok kénytelenek átélni efféle borzalmat, a nemi erőszak traumáját, alighanem egy teljes élet is kevés ahhoz, hogy feldolgozzák a történteket, ehhez pedig szakember segítségére is szükség van.