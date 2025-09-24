Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb információk derültek ki az orosz-amerikai csúcsról

rendőrség

Sokkoló családi dráma: saját húgát erőszakolta meg az elvetemült férfi

20 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tragikus eset rázta meg Bőny község lakosait az elmúlt napokban. Kiderült: egy férfi a saját húgát erőszakolta meg. A polgármester azt ígérte, hogy az érintett család minden segítséget megkap, amire csak szükségük van.
Link másolása
Vágólapra másolva!
rendőrségtestvérkislányfelháborítócsaládi drámanemi erőszakelőzetespedofilműtétközlemény

A Kisalfold.hu sokkoló bűncselekményról számolt be: egy 20 éves férfi a saját húgát erőszakolta meg. A kislány mindössze 12 éves.

erőszak
Nem hiszi el, kit erőszakolt meg a 20 éves férfi 
Fotó: Illusztráció (RDNE Stock project/Pexels) 

A nemi erőszak következményei

A Kisalföld.hu információi szerint a kislány meg kellett műteni, a bátyja előzetesben van. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint jelen esetben szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt indítottak büntetőeljárást. A nyomozásról egyelőre bővebb információt nem adnak ki.

A portálnak nyilatkozott az ügyről Farkas János, Bőny polgármestere is. – Minden jóérzésű embernek kinyílik most a bicska a zsebében. Az egész falu megdöbbent – mondta a településvezető. Hozzátette: a családdal az önkormányzatnak kevés dolga akadt, tűzifasegélyt is mindössze talán egyszer kértek, illetve a lány támogatása miatt fordultak hozzájuk, néhány ezer forintos összegre volt szükségük. A feltételezett elkövető Győrben, egy építőipari cégnél dolgozott. A gyanúsított a nő első házasságából született. Farkas János kiemelte, hogy a családnak igyekeznek minden segítséget megadni. 

A portál szerint az áldozat egy győri iskola tanulója, akit az eset óta kórházban ápolnak.

A közelmúltban két erőszaktevő került bíróság elé, akik súlyos büntetésre számíthatnak: a két férfi 2024 augusztusában erőszakolt egy kiskorú lányt, akit az utcán szólítottak le. Remélhetőleg hosszú időre börtönbe kerülnek.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!