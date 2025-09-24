Sokkoló családi dráma: saját húgát erőszakolta meg az elvetemült férfi

A Kisalfold.hu sokkoló bűncselekményról számolt be: egy 20 éves férfi a saját húgát erőszakolta meg. A kislány mindössze 12 éves.

Nem hiszi el, kit erőszakolt meg a 20 éves férfi

Fotó: Illusztráció (RDNE Stock project/Pexels)

A nemi erőszak következményei

A Kisalföld.hu információi szerint a kislány meg kellett műteni, a bátyja előzetesben van. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint jelen esetben szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt indítottak büntetőeljárást. A nyomozásról egyelőre bővebb információt nem adnak ki.

A portálnak nyilatkozott az ügyről Farkas János, Bőny polgármestere is. – Minden jóérzésű embernek kinyílik most a bicska a zsebében. Az egész falu megdöbbent – mondta a településvezető. Hozzátette: a családdal az önkormányzatnak kevés dolga akadt, tűzifasegélyt is mindössze talán egyszer kértek, illetve a lány támogatása miatt fordultak hozzájuk, néhány ezer forintos összegre volt szükségük. A feltételezett elkövető Győrben, egy építőipari cégnél dolgozott. A gyanúsított a nő első házasságából született. Farkas János kiemelte, hogy a családnak igyekeznek minden segítséget megadni.

A portál szerint az áldozat egy győri iskola tanulója, akit az eset óta kórházban ápolnak.

A közelmúltban két erőszaktevő került bíróság elé, akik súlyos büntetésre számíthatnak: a két férfi 2024 augusztusában erőszakolt egy kiskorú lányt, akit az utcán szólítottak le. Remélhetőleg hosszú időre börtönbe kerülnek.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.