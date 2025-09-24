Sokkoló családi dráma: saját húgát erőszakolta meg az elvetemült férfi

A Kisalfold.hu sokkoló bűncselekményról számolt be: egy 20 éves férfi a saját húgát erőszakolta meg. A kislány mindössze 12 éves.
A Kisalföld.hu információi szerint a kislány meg kellett műteni, a bátyja előzetesben van. A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint jelen esetben szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmény miatt indítottak büntetőeljárást. A nyomozásról egyelőre bővebb információt nem adnak ki.
A portálnak nyilatkozott az ügyről Farkas János, Bőny polgármestere is. – Minden jóérzésű embernek kinyílik most a bicska a zsebében. Az egész falu megdöbbent – mondta a településvezető. Hozzátette: a családdal az önkormányzatnak kevés dolga akadt, tűzifasegélyt is mindössze talán egyszer kértek, illetve a lány támogatása miatt fordultak hozzájuk, néhány ezer forintos összegre volt szükségük. A feltételezett elkövető Győrben, egy építőipari cégnél dolgozott. A gyanúsított a nő első házasságából született. Farkas János kiemelte, hogy a családnak igyekeznek minden segítséget megadni.
A portál szerint az áldozat egy győri iskola tanulója, akit az eset óta kórházban ápolnak.
A közelmúltban két erőszaktevő került bíróság elé, akik súlyos büntetésre számíthatnak: a két férfi 2024 augusztusában erőszakolt egy kiskorú lányt, akit az utcán szólítottak le. Remélhetőleg hosszú időre börtönbe kerülnek.
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.