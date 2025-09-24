A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz hasznos információ jutott el arról, hol lehet egy körözött férfi. Az erőszakos ember egy házban bujkált - írta meg a Sonline.hu.

Az erőszaktevő meg akart úszni a fegyházbüntetést

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Az 59 éves férfi nem kezdte meg időben letölteni a számára jogerősen kiszabott két és féléves fegyházbüntetését , ezért a Kaposvári Törvényszék büntetés-végrehajtási csoportja elfogatóparancsot adott ki ellene.

A hivatásos rendőrök elfogták a párkapcsolati erőszakot elkövető bántalmazót

A férfit elfogták és a kapitányságra vitték, ahonnan a Somogy Vármegyei Büntetés-végrehajtási Intézetbe szállították.

Nyugtalanító, hogy egyre többet halluk párkapcsolati erőszakról, legutóbb egy édesanya volt veszélyben. A főváros több pontján alpári és fenyegető falfirkák jelentek meg, ami komoly aggodalmakat okozott. Az Origónak nyilatkozó szakértő szerint nem kizárt, hogy a fenyegetések tettlegességig fajulhattak volna, ha a gyanúsítottat nem fogják el.

